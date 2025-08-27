Cerro Porteño avanza en la Copa Paraguay

Cerro Porteño cumplió en su estreno en la Copa Paraguay derrotando por 3-0 a Pastoreo en juego válido por los dieciseisavos de final del certamen disputado en el estadio Luis Salinas de Itauguá.

Tardecita noche para el olvido para tres juveniles del Ciclón; Carlos Zárate y Nelson Eliseche que tuvieron que abandonar muy temprano la cancha por lesiones en el tobillo. En tanto que Jorge Marcelino vio la roja directa por una plancha en la media cancha.

Los goles del Ciclón fueron convertidos por Luis Amarilla, Federico Carrizo e Ignacio Aliseda.

Cerro Porteño se mete en octavos de final de la Copa Paraguay donde enfrentará al vencedor de Sol de América vs. Recoleta.