Cerro contra General, por avanzar a semis

Cerro Porteño enfrenta a General Caballero de Juan León Mallorquín en duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa Paraguay.

El compromiso se disputará en el Luis Salinas de la ciudad de Itauguá, desde las 18:30, en donde el Azulgrana buscará por primera vez instalarse en la ronda de semifinales.

El Ciclón arriba al juego luego de frenarse en el Clausura con su empate ante Olimpia, como local, por 1-1, pero dispone de lo mejor de su plantilla para seguir compitiendo en ambos frentes.

A su vez, el equipo mallorquino que se encuentra con pie y medio en la Intermedia, busca seguir teniendo protagonismo en la Copa Paraguay.

El vencedor del compromiso chocará contra Nacional, que eliminó al 12 de Octubre.