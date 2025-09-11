Cerro, con Giménez y Piris a Mallorquín
Cerro Porteño contará con los retornos de Gastón Giménez y Robert Piris Da Motta para el partido contra el General Caballero, que se disputará el sábado 13 de septiembre, desde las 16:30, en el estadio Ka’a rendy de Juan León Mallorquín.
Los mediocampistas ya superaron completamente sus respectivas lesiones y formarán parte de la delegación azulgrana a Alto Paraná.
Sin embargo, el creativo argentino Sergio Araújo seguirá al margen del equipo.
En cuanto a novedades, el central Gustavo Velázquez y el portero Roberto Fernández se sumaron a los trabajos en Barrio Obrero tras estar al servicio de la Selección Paraguaya. El defensor central está para arrancar el compromiso contra el Rojo.
El Ciclón, que postergó el juego contra Tembetary, necesita ganar al elenco dirigido por Humberto Ovelar para no mantener distancias con el líder del campeonato.