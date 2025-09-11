11 sept. 2025
Cerro Porteño

Cerro, con Giménez y Piris a Mallorquín

Cerro Porteño contará con los retornos de Gastón Giménez y Robert Piris Da Motta para el partido contra el General Caballero, que se disputará el sábado 13 de septiembre, desde las 16:30, en el estadio Ka’a rendy de Juan León Mallorquín.

Septiembre 11, 2025 07:03 a. m. • 
Por Redacción D10
G0GbdLAWkAABaUV.jpeg

Opción. Piris Da Motta entrena normal en el Azulgrana.

Foto: Prensa - CCP

Los mediocampistas ya superaron completamente sus respectivas lesiones y formarán parte de la delegación azulgrana a Alto Paraná.

Sin embargo, el creativo argentino Sergio Araújo seguirá al margen del equipo.

En cuanto a novedades, el central Gustavo Velázquez y el portero Roberto Fernández se sumaron a los trabajos en Barrio Obrero tras estar al servicio de la Selección Paraguaya. El defensor central está para arrancar el compromiso contra el Rojo.

El Ciclón, que postergó el juego contra Tembetary, necesita ganar al elenco dirigido por Humberto Ovelar para no mantener distancias con el líder del campeonato.

Robert Piris Da Motta Cerro Porteño Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GzeejZMWoAAzbFS.jpg
Cerro Porteño
Mentalizados en la lucha
Cerro Porteño trabaja de cara a su compromiso ante Libertad, que será este domingo en La Huerta desde las 16:00.
Agosto 30, 2025 10:08 a. m.
 · 
Redacción D10
GzY1oXRX0AEae0I.jpeg
Cerro Porteño
Apuntando al Gumarelo
Cerro Porteño se prepara para visitar a Libertad, este domingo 31 en La Huerta de Tuyucuá, desde las 16:00, por la fecha 10 del torneo Clausura 2025.
Agosto 29, 2025 06:49 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-24 at 8.34.55 PM.jpeg
Cerro Porteño
La reflexión de Diego Martínez
Diego Martínez, DT de Cerro Porteño, analizó la derrota frente a Trinidense y dijo que el equipo hizo un buen partido hasta la expulsión de Carrizo.
Agosto 25, 2025 08:04 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-ESTUDIANTES-CERROPORTENO
Cerro Porteño
Lo que dijo Diego Martínez tras la eliminación de Cerro Porteño
Diego Martínez habló tras la eliminación de Cerro Porteño de la Copa Libertadores 2025.
Agosto 20, 2025 09:32 p. m.
CERRO PORTEÑO
Cerro Porteño
Sin goles al final del primer tiempo en La Plata
Estudiantes de La Plata y Cerro Porteño no se sacaron ventaja al término del primer tiempo en La Plata. El Ciclón sufrió poco, pero tampoco creó opciones claras de gol.
Agosto 20, 2025 07:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Gyn12QEWwAAvkEG.jpg
Cerro Porteño
La insólita disposición para la hinchada de Cerro Porteño
El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires tomó una insólita decisión referente a los buses que llevarán a la hinchada de Cerro Porteño hasta La Plata.
Agosto 20, 2025 09:30 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más