Cerro, con Giménez y Piris a Mallorquín

Los mediocampistas ya superaron completamente sus respectivas lesiones y formarán parte de la delegación azulgrana a Alto Paraná.

Sin embargo, el creativo argentino Sergio Araújo seguirá al margen del equipo.

En cuanto a novedades, el central Gustavo Velázquez y el portero Roberto Fernández se sumaron a los trabajos en Barrio Obrero tras estar al servicio de la Selección Paraguaya. El defensor central está para arrancar el compromiso contra el Rojo.

El Ciclón, que postergó el juego contra Tembetary, necesita ganar al elenco dirigido por Humberto Ovelar para no mantener distancias con el líder del campeonato.