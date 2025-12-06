06 dic. 2025
Otros Deportes

Un nuevo podio para Joshua Duerksen en la F2

Con otra gran actuación, Joshua Duerksen selló un nuevo podio en la carrera sprint de la F2 en la última fecha de la temporada en Abu Dhabi.

Diciembre 06, 2025 11:45 a. m.
dduerksen.jpeg

Duerksen dejó la bandera paraguaya bien en alto una vez más.

Foto: Gentileza

El piloto paraguayo suma así 5 podios en las últimas 7 carreras y continúa sumando buenos puntos para la tabla general.

En la tarde calurosa de Abu Dhabi, Joshua Duerksen encaró la anteúltima carrera del año, la última en el formato sprint de la F2. Tras una buena clasificación donde peleaba la pole position, terminó quedándose con el P8 en la toma de tiempos.

Con una penalización a otro piloto, Joshua finalmente partió desde P2 en la carrera sprint de hoy, gracias a la grilla invertida para esta carrera. Una buena salida le permitió quedar en la estela del líder y ponerlo bajo presión constante.

A lo largo de la carrera, Duerksen quedó en persecución de la punta, abriendo brecha con sus perseguidores y manteniéndose en la mira del líder.

Luego de algunas intervenciones del coche de seguridad virtual, Joshua volvió a acercarse en las últimas vueltas, atacando al líder pero la bandera a cuadros terminó sellando el segundo puesto para el paraguayo que está disputando su última fecha con el equipo AIX Racing.

Este domingo se cierra la temporada con la carrera principal, donde Joshua saldrá desde P8 a las 06:15 hora Paraguay.

