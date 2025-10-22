El Cacique y el Trico por sellar pasaporte

Guaraní busca el título en los dos frentes: La Copa Paraguay 2025 y el Clausura 2025. En el torneo de Primera se mantiene líder, mientras que por la Copa de Todos deberá medir esta tarde a River Plate, en juego correspondiente a los cuartos de final.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Erico Galeano desde las 19:30, con el arbitraje de Blas Romero. Sus líneas serán Carmelo Candia y Nancy Fernández. Mientras que en el VAR estará Zulma Quiñónez.

Recordemos que Guaraní fue el primer campeón de la Copa Paraguay en 2018 y en 2019 se quedó con el vice.

En cuanto al primer partido de la jornada de hoy, tendrá como protagonistas a Nacional y el 12 de Octubre de Itauguá, en el estadio La Arboleda (17:00). El juez será Mario Díaz de Vivar.