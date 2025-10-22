22 oct. 2025
Copa Paraguay

Nacional, el segundo semifinalista de la Copa Paraguay 2025

El Tricolor cumplió con el favoritismo y superó por 2-0 al 12 de Octubre para acceder a la semifinal de la Copa de Todos.

Octubre 22, 2025 06:55 p. m. • 
Por Redacción D10
Nacional querido.jfif

Hugo Adrián Benítez abrió el marcador en la victoria de la Academia sobre el 12 de Octubre de Itaugua.

Foto: APF

En el desarrollo de la semana 15 de la Copa Paraguay, Nacional cumplió como equipo de Primera División al vencer al 12 de Octubre de Itauguá por los octavos de final de la competencia.

El encuentro se disputó en el estadio La Arboleda, cancha de Rubio Ñu, con el arbitraje de Mario Díaz de Vivar. En cuanto a los goles de la Academia Hugo Adrián Benítez a los 38 minutos. Mientras que el segundo tanto fue obra de Hugo Iván Valdez a los 76'.

El Tricolor se inscribió a la semifinal así como el 2024, y en esta instancia se medirá próximamente con el ganador de Cerro Porteño vs. Gral. Caballero de JLM.

Nacional 12 de Octubre
Redacción D10
