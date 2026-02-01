01 feb. 2026
Torneo Apertura

Guaraní y Rubio Ñu van por la primera alegría

Guaraní y Rubio Ñu chocan hoy desde las 20:15 en el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá en la continuidad de la fecha 3 del torneo Apertura 2026.

Febrero 01, 2026 10:44 a. m. • 
Por Redacción D10
Estadio Erico Galeano.jpg

Estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá.

Ambos equipos aún no saben lo que es ganar en el campeonato por lo que pondrán lo mejor buscando los tres puntos.

El Legendario que dirige Víctor Bernay, que debutó con derrota por 2-1 ante Olimpia en el Defensores del Chaco, en la segunda fecha no pasó de la igualdad sin goles ante el Sportivo Trinidense, mientras que el Albiverde que dirige Gustavo Morínigo sumó dos empates en el inicio de la competencia (2-2 vs. Sportivo Ameliano y 1-1 vs. Deportivo Recoleta).

El juez principal de este compromiso será Álvaro Giménez, asistido desde las líneas por Guido Miranda y José Mercado.

El cuarto árbitro será José Armoa, mientras que en el VAR estará José Méndez y el AVAR será Esteban Testta.

Detalles del partido:

Guaraní vs. Rubio Ñu

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 20:15.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Guido Miranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: José Armoa.

VAR: José Méndez.

AVAR: Esteban Testta.

Guaraní Rubio Ñu Torneo Apertura
Redacción D10
