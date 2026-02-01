Guaraní y Rubio Ñu van por la primera alegría

Ambos equipos aún no saben lo que es ganar en el campeonato por lo que pondrán lo mejor buscando los tres puntos.

El Legendario que dirige Víctor Bernay, que debutó con derrota por 2-1 ante Olimpia en el Defensores del Chaco, en la segunda fecha no pasó de la igualdad sin goles ante el Sportivo Trinidense, mientras que el Albiverde que dirige Gustavo Morínigo sumó dos empates en el inicio de la competencia (2-2 vs. Sportivo Ameliano y 1-1 vs. Deportivo Recoleta).

El juez principal de este compromiso será Álvaro Giménez, asistido desde las líneas por Guido Miranda y José Mercado.

El cuarto árbitro será José Armoa, mientras que en el VAR estará José Méndez y el AVAR será Esteban Testta.



Detalles del partido:

Guaraní vs. Rubio Ñu

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 20:15.

