31 ene. 2026
Cerro Porteño

Carlos Rejala y Blas Reguera ya votaron

Los candidatos a la presidencia del club Cerro Porteño, Carlos Rejala y Blas Reguera, ya depositaron su voto.

Enero 31, 2026 08:34 a. m. 
Carlos Rejala depositó su voto bien temprano.

Arrancaron las elecciones en el club Cerro Porteño donde luchan por la presidencia los candidatos Blas Reguera del movimiento Cerro Primero y Carlos Rejala de Nuevo Cerro.

La votación inició a las 7 de la mañana y el primer candidato en votar fue Carlos Rejala, que llegó a la sede azulgrana en compañía de sus adeptos.

Cerca de las 8 de la mañana llegó Blas Reguera, rodeado de seguidores al cántico de: “Se siente, se siente, Reguera presidente”.

Ambos candidatos ya depositaron su voto y solo aguardan el desenlace de esta historia para conocer quién será el nuevo presidente de Cerro Porteño.

MÁS DETALLES. En total son 15.088 socios los habilitados para votar y se instalarán 50 mesas.

La asamblea arrancó a las 07:00 y se extenderá hasta las 17:00. En la planta baja del club estarán disponibles 7 mesas para los socios vitalicios, más 19 mesas para socios activos. En el nivel 1 habrá 24 mesas para socios activos.

