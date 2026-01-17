17 ene. 2026
Cerro Porteño

Carlos Rejala desafía a Blas Reguera

Carlos Rejala desafió a Blas Reguera, su rival en las próximas elecciones presidenciales de Cerro Porteño, a un debate con propuestas.

Enero 17, 2026 01:34 p. m. • 
Por Redacción D10
Carlos Rejala quiere un debate de propuestas con Blas Reguera.

Foto: Gentileza

El ambiente tenso en semanas previas a las próximas elecciones en Cerro Porteño va en aumento. Luego de oficializarse la presentación de candidaturas de Carlos Rejala (Nuevo Cerro) y Blas Reguera (Cerro Primero), se dio un capítulo más de esta confrontación.

Carlos Rejala utilizó su cuenta en X para proponerle a Blas Reguera un debate con propuestas “de frente y sin miedo” argumentando que el socio se merece y que él está listo. Blas Reguera aún no respondió a este desafío de su rival en las próximas elecciones en Cerro Porteño.

Las elecciones en Cerro Porteño se desarrollarán el próximo domingo 31 de enero en el nuevo Polideportivo del club donde se conocerá al que llegará para reemplazar en el cargo al saliente Juan José Zapag.

Redacción D10
