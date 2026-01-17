Carlos Rejala desafía a Blas Reguera

El ambiente tenso en semanas previas a las próximas elecciones en Cerro Porteño va en aumento. Luego de oficializarse la presentación de candidaturas de Carlos Rejala (Nuevo Cerro) y Blas Reguera (Cerro Primero), se dio un capítulo más de esta confrontación.

Carlos Rejala utilizó su cuenta en X para proponerle a Blas Reguera un debate con propuestas “de frente y sin miedo” argumentando que el socio se merece y que él está listo. Blas Reguera aún no respondió a este desafío de su rival en las próximas elecciones en Cerro Porteño.

El socio de Cerro merece un debate con propuestas, de frente y sin miedo.

Yo estoy listo.

¿Aceptás el mano a mano? @blasreguera — Carlitos Rejala (@carlitosrejala) January 17, 2026

Las elecciones en Cerro Porteño se desarrollarán el próximo domingo 31 de enero en el nuevo Polideportivo del club donde se conocerá al que llegará para reemplazar en el cargo al saliente Juan José Zapag.