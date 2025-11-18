18 nov. 2025
Otros Deportes

Carlos Alcaraz no jugará la Copa Davis

El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, no participará en la Copa Davis debido un edema en el isquiotibial derecho que sufrió durante su participación en la Copa de Maestros.

Noviembre 18, 2025 07:59 a. m. • 
Por Redacción D10
Carlos Alcaraz

Foto: Gentileza - Carlos Alcaraz

“Carlos Alcaraz no podrá formar parte la Selección Española de Tenis que disputará la Final 8 de la Copa Davis 2025 en la ciudad italiana de Bolonia a partir del próximo jueves, a causa de las molestias físicas sufridas en la parte posterior del muslo derecho durante su participación en las ATP Finals de la semana pasada en Turín”, informó la Real Federación Español de Tenis (RFET).

El número 1 del mundo regresará este mismo martes a España, por lo que el equipo que capitanea David Ferrer lo formarán solo 4 integrantes: Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez Portero y Marcel Granollers.

“Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa”, declaró Alcaraz.

Alcaraz llegó el lunes a Bolonia para unirse al resto de la expedición que capitanea David Ferrer y se sometió a unos controles que evidenciaron un edema en el isquio derecho. Su entrenamiento del martes quedó cancelado a la espera de poder valorar su presencia a partir del miércoles, descartada horas después.

De esta manera, pone fin a una temporada con dos grandes, Roland Garros y Estados Unidos, y apenas 9 derrotas en 80 partidos.

El murciano disputó el segundo set de la final de la Copa de Maestros con un vendaje en su pierna derecha, en un duelo que acabó perdiendo ante el italiano Jannik Sinner.

Los integrantes del equipo español comparecerán en rueda de prensa (15.30 CET), justo antes de que comience la competición oficial con el enfrentamiento entre Francia y Bélgica.

España y la República Checa se enfrentarán el jueves a partir de las 10.00 CET, con Pablo Carreño como posible alternativa en el segundo partido de individuales.

España se ha medido a República Checa en la Copa Davis en 10 ocasiones y cuenta con el balance a su favor. Ganó 5 de sus duelos y perdió 4. El último precedente, en la fase de grupos de 2024, con 3-0 para España.

La mejor victoria checa, en la final del torneo de 2012, en la que Tomas Berdych, actual campeón de los checos, cayó ante Ferrer, con un 3-2 definitivo. EFE

Carlos Alcaraz Tenis Copa Davis
