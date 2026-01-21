21 ene. 2026
Otros Deportes

Carlos Alcaraz evita sobresaltos y se instala en tercera ronda

Carlos Alcaraz supuso un nuevo paso en el trayecto hacia su primer éxito en Melbourne con un firme triunfo ante el alemán Yannick Hanfmann al que superó en tres sets.

Enero 21, 2026 08:21 a. m. • 
Por Redacción D10
20260121_082042.jpg

Carlos Alcaraz, tenista español

El segundo partido oficial de la temporada de Carlos Alcaraz supuso un nuevo paso en el trayecto hacia su primer éxito en Melbourne resuelto con un firme triunfo ante el alemán Yannick Hanfmann al que superó en tres sets después de dos horas y 44 minutos.

Espera adversario el murciano en el siguiente tramo que saldrá del choque entre el estadounidense Michael Zheng y el francés Corentin Moutet. Mientras, asume su estancia por cuarta vez en los dieciseisavos de final del primer Grand Slam del año, el único major del que carece su historial y que tiene entre ceja y ceja.

Fue de menos a más el español de 22 años que salió airoso, respondió con seriedad a los contratiempos que tuvo en el primer parcial, el más enrevesado en el partido. Fue cuando perdió su saque y el germano, con buenos golpes y batallador, se situó con una ventaja de 3-1 y el set de cara.

Nunca ha estado en una tercera ronda de un grande el jugador de Karlsruhe, de 34 años ya, que tira de experiencia, ahora en el puesto 102 del ránking y que lo máximo que logró fue el puesto 45 de julio del 2023 y que buscó su momento. Lo tuvo cerca aunque solo en el primer set. Hasta que el español se asentó y en cuanto pudo enderezó la situación para igualar la manga (3-3).

Fue ese el único momento de apuro de Alcaraz y salió airoso de un primer parcial que se alargó durante 78 minutos. Ya no hubo más. No perdió más su saque en el encuentro ante un rival que después decayó aunque siempre buscó su momento. Sin embargo, careció de la convicción de entonces y fue siempre a remolque en cada set, con desequilibrios que fue incapaz de enmendar.

El español de 22 años que aspira a convertirse en el más joven de la historia en completar el Grand Slam en su carrera y el más joven en la Era Open en ganar siete Grand Slam, fue a más con el paso de los juegos y terminó a buen nivel.

Después, sobre la pista, el murciano reconoció que se encontró con “dificultades en el primer set pero estaba preparado para ello. Creo que he terminado a buen nivel”, dijo Alcaraz que afronta su primer torneo de la temporada.

El murciano, que no jugará hasta el viernes, aprovechará para descansar y recuperar y jugar al golf, al que siempre que puede hace. Como el lunes, tras ganar en primera ronda. Entonces jugó con el suizo Roger Federer desveló en la entrevista de pista. “Tuve la suerte de jugar con Roger y su golf es tan bonito como su tenis”, apuntó.

El número uno del mundo jugará en tercera ronda contra el ganador del partido entre el estadounidense Michael Zheng y el francés Corentin Moutet. EFE

Carlos Alcaraz Tenis Australia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
paraguay futsalE
Otros Deportes
Puesta a punto pensando en la Copa América de futsal
La Albirroja busca su mejor nivel para afrontar el torneo continental que se jugará en febrero en el COP.
Enero 18, 2026 03:08 p. m.
 · 
Redacción D10
handbol paraguay
Otros Deportes
La Albirroja clasifica al Mundial U20 de hándbol femenino
El equipo paraguayo obtuvo el cupo a la Copa del Mundo al vencer a Uruguay por el tercer puesto del torneo Sur y Centro América.
Enero 17, 2026 07:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Erich Fortlage
Otros Deportes
Erich Fortlage busca la consagración en el Latinoamericano de golf
El paraguayo marcha cuarto a dos golpes del líder, en el torneo que se desarrolla en Lima, Perú.
Enero 17, 2026 05:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Nasser Al-Attiyah.jpg
Otros Deportes
Nasser Al Attiyah conquista su sexto título Dakar
Nasser Al Attiyah logró un nuevo hito en el Dakar 2026 al conquistar su sexto triunfo personal y otorgarle a Dacia su primera victoria en la histórica prueba en coches, en apenas su segunda participación.
Enero 17, 2026 09:12 a. m.
 · 
Redacción D10
handbol
Otros Deportes
La Albirroja va por la clasificación al Mundial U20
El equipo pargauayo mide a Uruguay en el Arena SND desde las 18:00, por el bronce y la clasificación al Mundial juvenil de hándbol femenino.
Enero 16, 2026 12:55 p. m.
 · 
Redacción D10
femenino
Otros Deportes
Promocional de fútbol femenino Sub 15 se jugará en Luque
Del lunes 19 de enero al lunes 25 de mismo mes en el Cardif se cumplirá la competencia que cuenta con el aval de FIFA.
Enero 15, 2026 04:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más