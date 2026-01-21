Carlos Alcaraz evita sobresaltos y se instala en tercera ronda

El segundo partido oficial de la temporada de Carlos Alcaraz supuso un nuevo paso en el trayecto hacia su primer éxito en Melbourne resuelto con un firme triunfo ante el alemán Yannick Hanfmann al que superó en tres sets después de dos horas y 44 minutos.

Espera adversario el murciano en el siguiente tramo que saldrá del choque entre el estadounidense Michael Zheng y el francés Corentin Moutet. Mientras, asume su estancia por cuarta vez en los dieciseisavos de final del primer Grand Slam del año, el único major del que carece su historial y que tiene entre ceja y ceja.

Fue de menos a más el español de 22 años que salió airoso, respondió con seriedad a los contratiempos que tuvo en el primer parcial, el más enrevesado en el partido. Fue cuando perdió su saque y el germano, con buenos golpes y batallador, se situó con una ventaja de 3-1 y el set de cara.

Nunca ha estado en una tercera ronda de un grande el jugador de Karlsruhe, de 34 años ya, que tira de experiencia, ahora en el puesto 102 del ránking y que lo máximo que logró fue el puesto 45 de julio del 2023 y que buscó su momento. Lo tuvo cerca aunque solo en el primer set. Hasta que el español se asentó y en cuanto pudo enderezó la situación para igualar la manga (3-3).

Fue ese el único momento de apuro de Alcaraz y salió airoso de un primer parcial que se alargó durante 78 minutos. Ya no hubo más. No perdió más su saque en el encuentro ante un rival que después decayó aunque siempre buscó su momento. Sin embargo, careció de la convicción de entonces y fue siempre a remolque en cada set, con desequilibrios que fue incapaz de enmendar.

El español de 22 años que aspira a convertirse en el más joven de la historia en completar el Grand Slam en su carrera y el más joven en la Era Open en ganar siete Grand Slam, fue a más con el paso de los juegos y terminó a buen nivel.

Después, sobre la pista, el murciano reconoció que se encontró con “dificultades en el primer set pero estaba preparado para ello. Creo que he terminado a buen nivel”, dijo Alcaraz que afronta su primer torneo de la temporada.

El murciano, que no jugará hasta el viernes, aprovechará para descansar y recuperar y jugar al golf, al que siempre que puede hace. Como el lunes, tras ganar en primera ronda. Entonces jugó con el suizo Roger Federer desveló en la entrevista de pista. “Tuve la suerte de jugar con Roger y su golf es tan bonito como su tenis”, apuntó.

El número uno del mundo jugará en tercera ronda contra el ganador del partido entre el estadounidense Michael Zheng y el francés Corentin Moutet. EFE