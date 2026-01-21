Nómina definida de la Albirroja para la Copa América de futsal

La Selección Paraguaya de Fustal FIFA definió a su plantel para disputar la Copa América que se desarrollará en el Arena COP del sábado 24 de enero al domingo 1 de febrero.

Los citados en la Albirroja son los arqueros: Marcos Ramírez y Giovani González. Postes: Rodrigo Duarte, Damián Marecos y Javier Salas. Laterales: Robert Gamarra, Emerson Méndez, Hugo Martínez, Arnaldo Báez y Diego Poggi. Pivots: Francisco Martínez, Marcos Solís, Vander Méndez y Richard Rejala. DT: Carlos Chilavert.

El equipo paraguayo que integra el Grupo A, debuta el sábado 24 enfrentando a Perú desde las 19:30. En la ronda 2 el compromiso será contra Ecuador el domingo 25 (19:30) y en la ronda 3, queda libre (lunes 26). El miércoles 28 por la cuarta fecha enfrenta a Uruguay (19:30) y cierra la fase de grupos contra Argentina el jueves 29 (19:30).

Las semifinales serán el viernes 30 y el juego por el tercer puesto y la final el sábado 1 de febrero. En el Grupo B se encuentran Brasil, Chile, Bolivia, Colombia y Venezuela.