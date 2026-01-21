21 ene. 2026
Otros Deportes

Nómina definida de la Albirroja para la Copa América de futsal

El entrenador Carlos Chilavert definió el plantel que afrontará como local la competencia continental.

Enero 21, 2026 04:31 p. m. • 
Por Redacción D10
paraguay futsal

Plantel paraguayo que jugará la Copa América 2026.

Gentileza.

La Selección Paraguaya de Fustal FIFA definió a su plantel para disputar la Copa América que se desarrollará en el Arena COP del sábado 24 de enero al domingo 1 de febrero.

Los citados en la Albirroja son los arqueros: Marcos Ramírez y Giovani González. Postes: Rodrigo Duarte, Damián Marecos y Javier Salas. Laterales: Robert Gamarra, Emerson Méndez, Hugo Martínez, Arnaldo Báez y Diego Poggi. Pivots: Francisco Martínez, Marcos Solís, Vander Méndez y Richard Rejala. DT: Carlos Chilavert.

El equipo paraguayo que integra el Grupo A, debuta el sábado 24 enfrentando a Perú desde las 19:30. En la ronda 2 el compromiso será contra Ecuador el domingo 25 (19:30) y en la ronda 3, queda libre (lunes 26). El miércoles 28 por la cuarta fecha enfrenta a Uruguay (19:30) y cierra la fase de grupos contra Argentina el jueves 29 (19:30).

Las semifinales serán el viernes 30 y el juego por el tercer puesto y la final el sábado 1 de febrero. En el Grupo B se encuentran Brasil, Chile, Bolivia, Colombia y Venezuela.

Futsal Copa América de Futsal
Redacción D10
Más contenido de esta sección
paraguay futsalE
Otros Deportes
Puesta a punto pensando en la Copa América de futsal
La Albirroja busca su mejor nivel para afrontar el torneo continental que se jugará en febrero en el COP.
Enero 18, 2026 03:08 p. m.
 · 
Redacción D10
handbol paraguay
Otros Deportes
La Albirroja clasifica al Mundial U20 de hándbol femenino
El equipo paraguayo obtuvo el cupo a la Copa del Mundo al vencer a Uruguay por el tercer puesto del torneo Sur y Centro América.
Enero 17, 2026 07:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Erich Fortlage
Otros Deportes
Erich Fortlage busca la consagración en el Latinoamericano de golf
El paraguayo marcha cuarto a dos golpes del líder, en el torneo que se desarrolla en Lima, Perú.
Enero 17, 2026 05:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Nasser Al-Attiyah.jpg
Otros Deportes
Nasser Al Attiyah conquista su sexto título Dakar
Nasser Al Attiyah logró un nuevo hito en el Dakar 2026 al conquistar su sexto triunfo personal y otorgarle a Dacia su primera victoria en la histórica prueba en coches, en apenas su segunda participación.
Enero 17, 2026 09:12 a. m.
 · 
Redacción D10
handbol
Otros Deportes
La Albirroja va por la clasificación al Mundial U20
El equipo pargauayo mide a Uruguay en el Arena SND desde las 18:00, por el bronce y la clasificación al Mundial juvenil de hándbol femenino.
Enero 16, 2026 12:55 p. m.
 · 
Redacción D10
femenino
Otros Deportes
Promocional de fútbol femenino Sub 15 se jugará en Luque
Del lunes 19 de enero al lunes 25 de mismo mes en el Cardif se cumplirá la competencia que cuenta con el aval de FIFA.
Enero 15, 2026 04:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más