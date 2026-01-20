Andrés “Paté” Bogado, al frente de Caaguazú para el Nacional 2026

La selección de Caaguazú presentó a su cuerpo técnico de cara a las finales del 53° Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, cuya fase final se disputará en la “Capital de la Madera” y con sub sedes en Coronel Oviedo, Juan Manuel Frutos y Repatriación.

Lidera el cuerpo técnico el experimentado entrenador franqueño Andrés “Paté” Bogado, que estará acompañado por Fredy Frutos y Édgar Samudio (Ayudante técnico); preparador de arqueros Óscar Marín; preparadores físicos Jorge Giménez y sus ayudantes Luis Acosta y Raúl Ovelar; kinesiólogo Javier Villagra; fisioterapeuta Enzo D’Eclessis, Dr. Ariel Santander, utilero Isabelino Duarte.

La selección de Caaguazú tiene 4 refuerzos, el pivot pedrojuanino Daniel Benítez, el lateral capitalino Alejandro Núñez, el poste encarnaceno Diego Flores, y el lateral Paulo Rodríguez.

El viernes 13 de febrero arrancarán las eliminatorias completándose el sábado 7 de marzo. Las finales están programadas del 20 al 29 de marzo en las tres ciudades mencionadas.