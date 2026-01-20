20 ene. 2026
Otros Deportes

Andrés “Paté” Bogado, al frente de Caaguazú para el Nacional 2026

El laureado entrenador franqueño comandará al seleccionado local en las finales del Nacional de fútbol de salón que se jugarán en marzo.

Enero 20, 2026 01:15 p. m. • 
Por Redacción D10
Caaguazu futbol de salon

Cuerpo técnico liderado por Andrés Bogado en Caaguazú.

Gentileza.

La selección de Caaguazú presentó a su cuerpo técnico de cara a las finales del 53° Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, cuya fase final se disputará en la “Capital de la Madera” y con sub sedes en Coronel Oviedo, Juan Manuel Frutos y Repatriación.

Lidera el cuerpo técnico el experimentado entrenador franqueño Andrés “Paté” Bogado, que estará acompañado por Fredy Frutos y Édgar Samudio (Ayudante técnico); preparador de arqueros Óscar Marín; preparadores físicos Jorge Giménez y sus ayudantes Luis Acosta y Raúl Ovelar; kinesiólogo Javier Villagra; fisioterapeuta Enzo D’Eclessis, Dr. Ariel Santander, utilero Isabelino Duarte.

La selección de Caaguazú tiene 4 refuerzos, el pivot pedrojuanino Daniel Benítez, el lateral capitalino Alejandro Núñez, el poste encarnaceno Diego Flores, y el lateral Paulo Rodríguez.

El viernes 13 de febrero arrancarán las eliminatorias completándose el sábado 7 de marzo. Las finales están programadas del 20 al 29 de marzo en las tres ciudades mencionadas.

Fútbol de Salón
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Erich Fortlage
Otros Deportes
Erich Fortlage busca la consagración en el Latinoamericano de golf
El paraguayo marcha cuarto a dos golpes del líder, en el torneo que se desarrolla en Lima, Perú.
Enero 17, 2026 05:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Nasser Al-Attiyah.jpg
Otros Deportes
Nasser Al Attiyah conquista su sexto título Dakar
Nasser Al Attiyah logró un nuevo hito en el Dakar 2026 al conquistar su sexto triunfo personal y otorgarle a Dacia su primera victoria en la histórica prueba en coches, en apenas su segunda participación.
Enero 17, 2026 09:12 a. m.
 · 
Redacción D10
handbol
Otros Deportes
La Albirroja va por la clasificación al Mundial U20
El equipo pargauayo mide a Uruguay en el Arena SND desde las 18:00, por el bronce y la clasificación al Mundial juvenil de hándbol femenino.
Enero 16, 2026 12:55 p. m.
 · 
Redacción D10
femenino
Otros Deportes
Promocional de fútbol femenino Sub 15 se jugará en Luque
Del lunes 19 de enero al lunes 25 de mismo mes en el Cardif se cumplirá la competencia que cuenta con el aval de FIFA.
Enero 15, 2026 04:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Handbol
Otros Deportes
Paraguay va por la final continental de hándball
La Albirroja Sub 20 mide en semifinales a Argentina, este jueves 15 de enero, desde las 20:00, en el Arena SND.
Enero 15, 2026 12:42 p. m.
 · 
Redacción D10
20260115_065442.jpg
Otros Deportes
Dani Vallejo queda a puertas del cuadro principal
El tenista paraguayo Dani Vallejo cayó eliminado en la última ronda de la qualy del Australia Open ante el francés Arthur Gea.
Enero 15, 2026 07:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más