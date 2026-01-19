La SND activa su colonia de vacaciones veraniega

Más de 1200 niños, niñas y adolescentes participan desde este lunes en la colonia de vacaciones “Verano Deportivo”, impulsada por la Secretaría Nacional de Deportes. Los encuentros lunes a viernes serán por la mañana (08:00 a 11:00) y los que asisten disfrutarán de actividades recreo deportivas con la oportunidad de conocer más de 20 disciplinas deportivas.

Los inscriptos para dichas actividades se agrupan en tres grupos de edades en el Complejo SND. La iniciativa, enmarcada en el Plan SUMAR del Gobierno del Paraguay, permite generar espacios de desarrollo e iniciación deportiva, como una alternativa a la vida sedentaria y los vicios.

Entre las actividades lúdicas de Verano Deportivo SND, la iniciativa incluye experiencias de práctica de disciplinas como ser el atletismo, bádminton, tenis de mesa, fútbol, handball, vóley playa, vóley piso, gimnasia, patinaje, judo, lucha olímpica, karate, tenis, básquetbol y boxeo.

Durante la colonia de vacaciones, los participantes podrán vivir experiencias en diversas disciplinas y tener un acercamiento que les permita ir optando por los deportes que les gusten, proyectando su iniciación en las Escuelas Deportivas SND 2026.

De las mencionadas actividades participan 1.200.000 niños y jóvenes en las diferentes disciplinas deportivas de lunes a viernes de 08:00 a 11:00. La colonia de vacaciones no tiene costo y las inscripciones ya cerraron, atendieron que se llenaron los cupos requeridos.