20 ene. 2026
Otros Deportes

La SND activa su colonia de vacaciones veraniega

La Secretaría Nacional de Deportes activó desde este lunes la colonia de vacaciones que albergará a 1.200 niños y jóvenes.

Enero 19, 2026 06:02 p. m. • 
Por Redacción D10
Colonia de vacaciones.jfif

Las actividades deportivas se desarrollan en las sedes de las diferenctes asociaciones y federeaciones instaladas en el sede de la SND.

Gentileza SND

Más de 1200 niños, niñas y adolescentes participan desde este lunes en la colonia de vacaciones “Verano Deportivo”, impulsada por la Secretaría Nacional de Deportes. Los encuentros lunes a viernes serán por la mañana (08:00 a 11:00) y los que asisten disfrutarán de actividades recreo deportivas con la oportunidad de conocer más de 20 disciplinas deportivas.

Los inscriptos para dichas actividades se agrupan en tres grupos de edades en el Complejo SND. La iniciativa, enmarcada en el Plan SUMAR del Gobierno del Paraguay, permite generar espacios de desarrollo e iniciación deportiva, como una alternativa a la vida sedentaria y los vicios.

Entre las actividades lúdicas de Verano Deportivo SND, la iniciativa incluye experiencias de práctica de disciplinas como ser el atletismo, bádminton, tenis de mesa, fútbol, handball, vóley playa, vóley piso, gimnasia, patinaje, judo, lucha olímpica, karate, tenis, básquetbol y boxeo.

Durante la colonia de vacaciones, los participantes podrán vivir experiencias en diversas disciplinas y tener un acercamiento que les permita ir optando por los deportes que les gusten, proyectando su iniciación en las Escuelas Deportivas SND 2026.

De las mencionadas actividades participan 1.200.000 niños y jóvenes en las diferentes disciplinas deportivas de lunes a viernes de 08:00 a 11:00. La colonia de vacaciones no tiene costo y las inscripciones ya cerraron, atendieron que se llenaron los cupos requeridos.

SND
Redacción D10
Más contenido de esta sección
femenino
Otros Deportes
Promocional de fútbol femenino Sub 15 se jugará en Luque
Del lunes 19 de enero al lunes 25 de mismo mes en el Cardif se cumplirá la competencia que cuenta con el aval de FIFA.
Enero 15, 2026 04:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Handbol
Otros Deportes
Paraguay va por la final continental de hándball
La Albirroja Sub 20 mide en semifinales a Argentina, este jueves 15 de enero, desde las 20:00, en el Arena SND.
Enero 15, 2026 12:42 p. m.
 · 
Redacción D10
20260115_065442.jpg
Otros Deportes
Dani Vallejo queda a puertas del cuadro principal
El tenista paraguayo Dani Vallejo cayó eliminado en la última ronda de la qualy del Australia Open ante el francés Arthur Gea.
Enero 15, 2026 07:04 a. m.
 · 
Redacción D10
20260114_063856.jpg
Otros Deportes
Dani Vallejo avanza a la ronda final en Melbourne
El paraguayo Dani Vallejo está en la ronda final de la qualy del Australian Open tras vencer de gran forma al italiano Federico Ciná.
Enero 14, 2026 06:46 a. m.
 · 
Redacción D10
futsal
Otros Deportes
La Albirroja de Futsal se moviliza pensando en la Copa América
El equipo paraguayo trabaja en el Comité Olímpico Paraguayo, para la justa continental que se cumplirá desde el 24 de enero.
Enero 13, 2026 03:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Dani Vallejo
Otros Deportes
Gran debut de Dani Vallejo en Melbourne
El paraguayo Daniel Vallejo tuvo un estreno sólido en la primera ronda de la qualy del Australia Open.
Enero 13, 2026 07:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más