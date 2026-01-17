La Albirroja clasifica al Mundial U20 de hándbol femenino

La Selección Paraguaya femenina de hándbol categoría Sub 20 se clasificó para disputar la Copa Mundial ITF juvenil que se disputará en Rumania, tras obtener la medalla de bronce en el Campeonato Sur y Centro América que se cumplió en Asunción.

En el compromiso por el tercer puesto, el equipo albirrojo se impuso a Uruguay por 23 a 22 en dramática definición sobre el final, en un juego de altas emociones que estuvo cambiante y que tuvo al equipo paraguayo pasando al frente en el marcador en la etapa complementaria, en duelo disputado en el Arena SND de la Secretaría Nacional de Deportes.

Paraguay cumplió una gran actuación en el certamen continental, consiguiendo dos triunfos en fase de grupos, contra Chile con autoridad por 31-25 y frente a Guatemala por 33 a 25, cediendo contra Brasil 27-36.

En las semifinales la derrota fue ante Argentina 20 a 27 y por un lugar en el podio el triunfo fue ante las charrúas para alcanzar el bronce y el cupo a la Copa.

EL PLANTEL. Paraguay estuvo integrado por: Claudia Ruíz Díaz, Alessandra Pérez, Melissa Parra, Valeria Barrios, María Bernal, Ayelen Almeida, Arianna Curiel, Damarys Méndez, Luana Figueredo, Victoria Paredes, Xiomara Ruíz y Keren López. DT: Wilson Alfonso.

Paraguay acompañará a la cita mundialista que será en Rumania en el mes de agosto a Brasil, que se consagró campeón en el torneo continental tras vencer a Argentina, que también accedió al boleto mundialista, en el juego por la medalla de oro por el marcador de 20 a 18