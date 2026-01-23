Carlos Alcaraz, 87 de 100 y a octavos

En otra muestra de autoridad, con un leve contratiempo en el segundo set que no tardó en solventar, Carlos Alcaraz aceleró hacia los octavos de final del Abierto de Australia con una victoria convincente frente al francés Corentin Moutet, la número 87 del español en un Grand Slam que cumplió los cien partidos jugados en un major en su carrera.

El número uno del mundo ganó por 6-2, 6-4 y 6-1, en dos horas y siete minutos para conmemorar el centenar de encuentros jugados en eventos de este rango. 87 victorias y 13 derrotas marcan el desempeño de un jugador que cada evento apuntala su historia a pesar de su juventud.

No habrá duelo español en octavos del primer Grand Slam del curso porque Alejandro Davidovich no pudo sacar adelante su compromiso frente a Tommy Paul. Será el estadounidense el adversario del murciano el domingo. Un viejo conocido para el ganador de seis Grand Slam que ya ha jugado siete veces antes con el norteamericano, con triunfos seguidos en los cuatro más recientes.

Al domingo llegará Alcaraz de camino hacia el éxito en el único grande que le falta en su historial y con un puñado de registros de precocidad que derribar. Como ha hecho desde que es profesional, desde que arrancó en el tenis.

El compromiso contra Moutet, aplacado, sin hacer uso de las excentricidades que marcan la presencia del galo en el circuito no exigió en exceso al tenista de El Palmar que empezó con una rotura de entrada que ya puso tierra de por medio en el primer set. Fue una declaración de intenciones ante el zurdo francés que no encontró modo de responder a la velocidad y el intercambio de golpes del murciano.

El único español superviviente en el primer Grand Slam de la temporada, el único que estará en la segunda semana en Melbourne, tuvo que lidiar con los cambios de ritmo que pretendía el francés y sus habituales dejadas. Solo un momento de cierta complicación hizo frente a Alcaraz, en el segundo set.

El murciano se puso con 3-0 al inicio de la manga y Moutet tuvo un arrebato de inspiración. Por única vez en el partido logró romper el saque de Alcaraz y su mejoría le llevó al 4-3 a favor. Reaccionó Carlos que no quería un gasto excesivo. Se impuso en los tres siguientes y cerró el set. Moutet se topó con la realidad y en el tercero apenas cuestionó el triunfo del número uno del mundo, cerrado en dos horas y siete minutos de juego.

“Me lo he pasado bien. Moutet es un jugador estupendo. Nunca sabes qué va a pasar con jugadores como él”, dijo Alcaraz sobre la pista al término del encuentro.

El decimocuarto triunfo ante un jugador zurdo en Grans Slam, cinco en Australia con el de Moutet llevó al española a los octavos de final de Melbourne por tercera vez, la decimoquinta entre todos los torneos grandes que hasta ahora le han llevado a seis trofeos.

Está a un paso el jugador de El Palmar de igualar su mejor registro en el primer Grand Slam del curso, los cuartos de final de los dos últimos años. Novak Djokovic y Alexander Zverev, respectivamente, salieron al paso del murciano en su recorrido por el cuadro.

Con 22 años y 272 días, Alcaraz aspira a convertirse en el jugador más joven de la historia en completar el Grand Slam individual masculino, por delante de Don Budge, quien lo completó en el Campeonato de Francia de 1938 con 22 años y 363 días. Alcaraz también aspira a convertirse en el jugador más joven de la Era Abierta en ganar 7 títulos de Grand Slam individuales masculinos, por delante de Bjorn Borg, quien ganó su séptimo título de Grand Slam en Roland Garros de 1979 con 23 años y 4 días. EFE