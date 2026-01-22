22 ene. 2026
Paraguay tumba a Perú y se posiciona en zona de clasificación

La Albirroja superó a Perú y se acomoda buscando uno de los cupos al Mundial Máster de hándbol masculino.

Enero 22, 2026 02:32 p. m. • 
Por Redacción D10
handbol paraguay masculino

La Albirroja en varones, se impuso a Perú en el Continental.

Gentileza.

Paraguay se impuso a Perú por 45 a 30, en la tercera fecha de la competencia Sur y Centro América de hándbol Masters masculino que se disputa en el Arena SND.

El equipo paraguayo con la victoria entra en zona de clasificación ya que la competencia reparte 4 cupos para el Mundial ITF del 2027. Otros marcadores de la ronda: Brasil 34-21 Chile y Argentina 31-18 Uruguay.

La competencia sigue este viernes 23 con: Brasil vs. Perú (15:30), Argentina vs. Chile (18:00) y Paraguay vs. Uruguay (20:30).Sábado 24: Uruguay vs. Perú (15:30), Chile vs. Paraguay (18:00), Brasil vs. Argentina (20:30).

Posiciones: Argentina 6 puntos, Brasil 6, Chile 4, Paraguay 2, Uruguay 0 y Perú 0.

Hándbol
Redacción D10
