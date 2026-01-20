Annabella Portaluppi sueña en grande

La patinadora paraguaya Annabella Portaluppi Cocco, de 16 años, se encuentra en Bolonia, Italia, realizando su preparación con la renombrada maestra italiana Manuela Digiacomantonio con miras a los World Roller Games 2026 que se llevará a cabo en nuestro país, apuntando también a la World Cup de Argentina y Alemania, además de los Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas y el Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico.

La atleta del Team Paraguay de Patinaje Artístico en la categoría Junior, modalidad Solo Dance, obtuvo varios logros a nivel nacional e internacional a lo largo de su carrera deportiva. Entre ellos se encuentran: en 2021 obtuvo el bronce en el Panamericano en Guayaquil Ecuador, al igual que en 2022 en San Juan, Argentina, y en el 2025 en Venancio Aires Brasil obtuvo la en los Juegos Sudamericanos de Deportes sobre ruedas.

También logró posicionarse en el primer lugar con la medalla de Oro en el Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico en Río Negro, Colombia, repitiendo el éxito al año siguiente en Ibagué, Colombia.

Annabella aspira a volver a representar a nuestro país de la mejor manera ya que Paraguay viene siendo desde hace unos años medallista en los escenarios más importantes del mundo.