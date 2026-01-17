Erich Fortlage busca la consagración en el Latinoamericano de golf

El golfista paraguayo Erich Fortlage sigue destacado en el marco del torneo XI Latin America Amateur Championship 2026 en que se disputa en Lima, Perú.

Tras la penúltima ronda, Fortlage quedó a solo 2 golpes de la punta, lo que le permite arrancar la serie final con chances de llegar al título.

Erich entrego una tarjeta con 70 golpes, par de cancha, que sumados a los 71 (+1) del primer día y los 66 (-4) de la segunda ronda, totaliza 207, -3, para ocupar el cuarto puesto, a solo dos impactos del líder el argentino Segundo Oliva que registra 205 golpes

Para el paraguayo fue una ronda con 2 birdie y 2 bogey. Con relación a los otros representes del Team Paraguay, Benjamín Fernández se ubica en el puesto 18, mientras que Franco Fernández, subió 17 lugares al firmar una tarjeta con 67 impactos para quedar 21. Marcelo Ruiz tiene un total de 226 impactos, + 16 para ocupar el puesto 54.

La competencia culmina el domingo 18 en la capital peruana.