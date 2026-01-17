17 ene. 2026
Otros Deportes

Erich Fortlage busca la consagración en el Latinoamericano de golf

El paraguayo marcha cuarto a dos golpes del líder, en el torneo que se desarrolla en Lima, Perú.

Enero 17, 2026 05:58 p. m. • 
Por Redacción D10
Erich Fortlage

Erich Fortlage busca el oro en el Latinoamericano de golf.

Gentileza.

El golfista paraguayo Erich Fortlage sigue destacado en el marco del torneo XI Latin America Amateur Championship 2026 en que se disputa en Lima, Perú.

Tras la penúltima ronda, Fortlage quedó a solo 2 golpes de la punta, lo que le permite arrancar la serie final con chances de llegar al título.

Erich entrego una tarjeta con 70 golpes, par de cancha, que sumados a los 71 (+1) del primer día y los 66 (-4) de la segunda ronda, totaliza 207, -3, para ocupar el cuarto puesto, a solo dos impactos del líder el argentino Segundo Oliva que registra 205 golpes

Para el paraguayo fue una ronda con 2 birdie y 2 bogey. Con relación a los otros representes del Team Paraguay, Benjamín Fernández se ubica en el puesto 18, mientras que Franco Fernández, subió 17 lugares al firmar una tarjeta con 67 impactos para quedar 21. Marcelo Ruiz tiene un total de 226 impactos, + 16 para ocupar el puesto 54.

La competencia culmina el domingo 18 en la capital peruana.

Erich Fortlage Golf Perú
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20260114_063856.jpg
Otros Deportes
Dani Vallejo avanza a la ronda final en Melbourne
El paraguayo Dani Vallejo está en la ronda final de la qualy del Australian Open tras vencer de gran forma al italiano Federico Ciná.
Enero 14, 2026 06:46 a. m.
 · 
Redacción D10
futsal
Otros Deportes
La Albirroja de Futsal se moviliza pensando en la Copa América
El equipo paraguayo trabaja en el Comité Olímpico Paraguayo, para la justa continental que se cumplirá desde el 24 de enero.
Enero 13, 2026 03:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Dani Vallejo
Otros Deportes
Gran debut de Dani Vallejo en Melbourne
El paraguayo Daniel Vallejo tuvo un estreno sólido en la primera ronda de la qualy del Australia Open.
Enero 13, 2026 07:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Nasser Al-Attiyah.jpg
Otros Deportes
Doble premio para Nasser Al-Attiyah con el triunfo de etapa y el liderato en coches
El catarí Nasser Al-Attiyah logró una destacada victoria en la sexta etapa del Dakar 2026 en la categoría Ultimate de coches, demostrando su dominio en un terreno lleno de dunas, su especialidad.
Enero 09, 2026 01:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Jannik Sinner Carlos Alcaraz
Otros Deportes
Sinner: Alcaraz y yo queremos hacer nuestra propia historia
Jannik Sinner, tenista italiano número 2 del ránking ATP, firmó que tanto él como el número 1, el español Carlos Alcaraz, con el que se enfrentará en una exhibición en la ciudad surcoreana de Séul, quieren hacer su propia historia.
Enero 09, 2026 10:14 a. m.
 · 
Redacción D10
20260109_081103.jpg
Otros Deportes
Carlisle alcanza 1.000 victorias en la NBA
Rick Carlisle, técnico de los Indiana Pacers, se convirtió en el undécimo entrenador en la historia de la NBA en alcanzar las 1.000 victorias.
Enero 09, 2026 08:12 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más