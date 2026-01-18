18 ene. 2026
Otros Deportes

Puesta a punto pensando en la Copa América de futsal

La Albirroja busca su mejor nivel para afrontar el torneo continental que se jugará en febrero en el COP.

Enero 18, 2026 03:08 p. m. • 
Por Redacción D10
El equipo paraguayo se moviliza en el COP.

La Albirroja Absoluta de FUTSAL FIFA intensifica los entrenamiento con el objetivo puesto en la Copa América que oficiará de local del 24 de enero al 1 de febrero.

El equipo liderado por el experimentado entrenador Carlos Chilavert va tomando forma en las movilizaciones que se cumple en el campo auxiliar del Comité Olímpico Paraguayo, para ir definiendo al plantel que afrontará la competencia que organiza la Conmebol.

La disputa del torneo será en el Polideportivo Arena COP y será la decimoquinta edición que tiene a Brasil como campeón defensor y máximo ganador con 11 trofeos.

Paraguay integra la Serie A junto a Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador. En el Grupo B están Brasil, Venezuela, Chile, Colombia y Bolivia.

Los juegos de Paraguay: sábado 24 de enero: Paraguay vs.Perú (19:30). Domingo 25: Paraguay vs. Ecuador (19.30). Miércoles 28: Paraguay vs. Uruguay (19.30). Jueves 29: Paraguay vs. Argentina (19.30). Las semifinales se cumplen el sábado 31 y la definición por el título será el domingo 1 de febrero.

Fútsal FIFA Albirroja
Redacción D10
