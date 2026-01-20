Se juega la fecha 2 en el torneo Máster de hándbol en la SND

En el Arena SND se disputa este martes la segunda fecha del torneo Centro y Sur América Máster de hándbol masculino.
Los juegos para este martes 20 son: Uruguay vs. Brasil (15:30); Perú vs. Chile (18:00); Paraguay vs. Argentina 20:30.
El Miércoles 21 de enero: Brasil vs. Chile (15:30); Paraguay vs. Perú (18:00); Argentina vs. Uruguay (20:30).
El Viernes 23 de enero: Brasil vs. Perú (15:30); Argentina vs. Chile (18:00); Paraguay vs. Uruguay (20:30).
El Sábado 24 de enero: Uruguay vs. Perú (15:30); Chile vs. Paraguay (18:00); Brasil vs. Argentina (20:30).
En la fecha 1, los marcadores fueron: Chile 40-22 Uruguay, Argentina 49-17
Perú y Brasil 40-18 Paraguay.
El torneo califica a los cuatro primeros al Mundial ITF a jugarse en el 2027.