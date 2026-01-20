20 ene. 2026
Otros Deportes

Se juega la fecha 2 en el torneo Máster de hándbol en la SND

Paraguay va por la recuperación ante Argentina desde las 20:30.

Enero 20, 2026 12:51 p. m. • 
Por Redacción D10
handbol masculino

Paraguay cedió en el debut ante Brasil.

Gentileza.

En el Arena SND se disputa este martes la segunda fecha del torneo Centro y Sur América Máster de hándbol masculino.

Los juegos para este martes 20 son: Uruguay vs. Brasil (15:30); Perú vs. Chile (18:00); Paraguay vs. Argentina 20:30.

El Miércoles 21 de enero: Brasil vs. Chile (15:30); Paraguay vs. Perú (18:00); Argentina vs. Uruguay (20:30).

El Viernes 23 de enero: Brasil vs. Perú (15:30); Argentina vs. Chile (18:00); Paraguay vs. Uruguay (20:30).

El Sábado 24 de enero: Uruguay vs. Perú (15:30); Chile vs. Paraguay (18:00); Brasil vs. Argentina (20:30).

En la fecha 1, los marcadores fueron: Chile 40-22 Uruguay, Argentina 49-17
Perú y Brasil 40-18 Paraguay.

El torneo califica a los cuatro primeros al Mundial ITF a jugarse en el 2027.

Hándbol
Redacción D10
Erich Fortlage
Otros Deportes
Erich Fortlage busca la consagración en el Latinoamericano de golf
El paraguayo marcha cuarto a dos golpes del líder, en el torneo que se desarrolla en Lima, Perú.
Enero 17, 2026 05:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Nasser Al-Attiyah.jpg
Otros Deportes
Nasser Al Attiyah conquista su sexto título Dakar
Nasser Al Attiyah logró un nuevo hito en el Dakar 2026 al conquistar su sexto triunfo personal y otorgarle a Dacia su primera victoria en la histórica prueba en coches, en apenas su segunda participación.
Enero 17, 2026 09:12 a. m.
 · 
Redacción D10
handbol
Otros Deportes
La Albirroja va por la clasificación al Mundial U20
El equipo pargauayo mide a Uruguay en el Arena SND desde las 18:00, por el bronce y la clasificación al Mundial juvenil de hándbol femenino.
Enero 16, 2026 12:55 p. m.
 · 
Redacción D10
femenino
Otros Deportes
Promocional de fútbol femenino Sub 15 se jugará en Luque
Del lunes 19 de enero al lunes 25 de mismo mes en el Cardif se cumplirá la competencia que cuenta con el aval de FIFA.
Enero 15, 2026 04:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Handbol
Otros Deportes
Paraguay va por la final continental de hándball
La Albirroja Sub 20 mide en semifinales a Argentina, este jueves 15 de enero, desde las 20:00, en el Arena SND.
Enero 15, 2026 12:42 p. m.
 · 
Redacción D10
20260115_065442.jpg
Otros Deportes
Dani Vallejo queda a puertas del cuadro principal
El tenista paraguayo Dani Vallejo cayó eliminado en la última ronda de la qualy del Australia Open ante el francés Arthur Gea.
Enero 15, 2026 07:04 a. m.
 · 
Redacción D10
