29 sept. 2025
Carlos Alcaraz bate su récord de victorias en un año

Carlos Alcaraz, número uno del tenis mundial, batió este lunes su récord de partidos ganados en una temporada (66).

Septiembre 29, 2025 02:30 p. m. • 
Por Redacción D10
carlos alcaraz

Carlos Alcaraz protagoniza su mejor año en el tenis profesional.

Foto: EFE

Carlos Alcaraz, número uno del tenis mundial, batió este lunes su récord de partidos ganados en una temporada (66) y este martes, frente al estadounidense Taylor Fritz, buscará en el ATP 500 de Tokio su triunfo número 67 y su octavo título en diez finales este año.

El jugador español, de 22 años, que llegó a esa cifra imponiéndose en semifinales al noruego Casper Ruud, por 3-6, 6-3 y 6-4, se medirá a Fritz en su octava final consecutiva este curso.

Ganador de 23 títulos como profesional, fue campeón este 2025 en el ATP 500 de Rotterdam, los Masters 1.000 de Montecarlo y Roma, Roland Garros, el ATP 500 de Queen’s, el Masters 1.000 de Cincinnati y el Abierto de Estados Unidos. En el presente curso sólo perdió las finales del ATP 500 de Barcelona y de Wimbledon.

En cuanto a partidos, lleva 66 ganados de 73 disputados esta temporada, lo que supone un 90,4 % de victorias, y, tras igualar su tope de dos años atrás con el triunfo que obtuvo en las semifinales del Abierto de Japón contra el estadounidense Brandon Nakashima por 6-2 y 6-4, batió su plusmarca frente a Ruud.

En 2023 consiguió 65 triunfos en 77 partidos y en estas fechas del presente ejercicio acumula un triunfo más y seis derrotas menos. EFE

Redacción D10
