LA2028 prepara cambios con un “Supersábado”

Los Juegos Olímpicos de 2028, que serán los más grandes de la historia con 51 deportes y 11.200 atletas, comenzarán con la ceremonia de apertura el 14 de julio y terminarán el 30 de julio con la ceremonia de clausura.

En esta edición, los deportes de equipo también serán más femeninos (50,5% de mujeres en total).

La primera jornada de competición estará dedicada a las mujeres, con el mayor número de finales femeninas en un solo día: comenzará con el triatlón y culminará con los 100 metros, disputado desde las series hasta la final en un solo día.

Otra innovación será la penúltima jornada, el 29 de julio, que será un “Supersábado” con 26 finales en 23 deportes de equipo e individuales; incluidos maratón, baloncesto, fútbol, ciclismo en pista, golf, natación y tenis de mesa.

Entre los campeones olímpicos que se colgarán la medalla de oro ese día se encuentran los de atletismo, baloncesto, voleibol, boxeo, críquet, golf, fútbol y tenis.