13 nov. 2025
Otros Deportes

LA2028 prepara cambios con un “Supersábado”

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles (LA28) celebrarán la final de 100 metros femenino el primer día de competición, el 15 de julio de 2028, anunció la organización, que también prevé un “Supersábado” con 26 finales.

Noviembre 13, 2025 09:56 a. m. • 
Por Redacción D10
atletismo juegos_64127254.jpeg

Los Juegos Olímpicos de 2028, que serán los más grandes de la historia con 51 deportes y 11.200 atletas, comenzarán con la ceremonia de apertura el 14 de julio y terminarán el 30 de julio con la ceremonia de clausura.

En esta edición, los deportes de equipo también serán más femeninos (50,5% de mujeres en total).

La primera jornada de competición estará dedicada a las mujeres, con el mayor número de finales femeninas en un solo día: comenzará con el triatlón y culminará con los 100 metros, disputado desde las series hasta la final en un solo día.

Otra innovación será la penúltima jornada, el 29 de julio, que será un “Supersábado” con 26 finales en 23 deportes de equipo e individuales; incluidos maratón, baloncesto, fútbol, ciclismo en pista, golf, natación y tenis de mesa.

Entre los campeones olímpicos que se colgarán la medalla de oro ese día se encuentran los de atletismo, baloncesto, voleibol, boxeo, críquet, golf, fútbol y tenis.

Otros Deportes Atletismo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G4_xfhRXYAEY8M2.jpg
Otros Deportes
Djokovic renuncia a las Finales ATP
El serbio Novak Djokovic renunció este sábado, inmediatamente después de proclamarse campeón en Atenas, a participar en las Finales ATP 2025 de Turín.
Noviembre 08, 2025 05:13 p. m.
 · 
Redacción D10
nnacional.jpg
Otros Deportes
Todo listo para el Partido de Estrellas 2025
Partido de las Estrellas Teletón 2025 se realizará este sábado 8 de noviembre a las 15:30 en el estadio del ASA.
Noviembre 06, 2025 01:45 p. m.
WhatsApp Image 2025-11-05 at 2.51.12 PM.jpeg
Otros Deportes
Autos Antiguos: Se viene el Rally de Villarrica
Las autoridades del Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP) presentaron oficialmente el Rally de Villarrica.
Noviembre 05, 2025 04:46 p. m.
Colonial Futsal
Otros Deportes
Colonial gana y apunta a los cuartos de final
El conjunto auriazul tumbó al PKS de Ecuador y definirá su pase a la siguiente etapa del torneo en la última fecha.
Noviembre 04, 2025 07:37 p. m.
 · 
Redacción D10
G44593obQAMaqKt.jpg
Otros Deportes
Los Lakers sobrevivien sin Doncic ni Reaves y Giannis se venga de los Pacers
Los Angeles Lakers, sin Luka Doncic ni Austin Reaves, derrotaron a Portland Trail Blazers por 115-123, mientras que Giannis Antetokounmpo dio a los Milwaukee Bucks un triunfo con sabor a venganza sobre los Indiana Pacers por 117-115.
Noviembre 04, 2025 09:19 a. m.
 · 
Redacción D10
G4yr_3ZXUAAoaO3.jpeg
Otros Deportes
Paraguay se impone en el Sur
La Selección Paraguaya de fútbol de playa se impuso en el torneo Liga Evolución de fútbol de playa Zona Sur de la Conmebol 2025.

Noviembre 04, 2025 07:16 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más