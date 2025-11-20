20 nov. 2025
Autos Antiguos: Exitoso cierre del Rally de Villarrica

El Rally de Villarrica 2025, válido por la cuarta fecha del Campeonato Codasur de Turismo Histórico y por la quinta cita del Campeonato Nacional de Regularidad de Vehículos Antiguos, Clásicos y Deportivos, concluyó con mucho éxito.

Noviembre 20, 2025 03:49 p. m.
Todos los ganadores del podio del Rally de Villarrica.

Foto: Gentileza.

Juan Carlos Uberti y Jacques Balansa fueron los ganadores de la tradicional competencia.

Uberti, en un BMW 520 y navegado por Jorge Nasazzi, se quedó con la clasificación general del Codasur; mientras que Jacques, copilotado por Sergio Balansa, en un Peugeot 504, conquistaron la victoria por el Campeonato Nacional.

Los ganadores fueron los siguientes: Por el Codasur, en la clase Velocímetro, Óscar Pérez y María Ester Elldid se quedaron con el triunfo con u BMW - 323i; en la A, Mariano e Ignacio Cortés (3° en la general) ganaron con el Fiat - 128 Berlina; en la B, Cristóbal Gauto y José Jiménez; en la C, Juan Carlos Uberti y Jorge Nasazzi; y en Contemporáneo, José María Livieres y Miguel Ramírez.

Por el Campeonato Nacional, en la general Turismo Histórico Standard la victoria fue para Javier y Bernardo Meza en un Alfa Romeo - GT Junior; en la clase B, Juan Carlos Salazar y Bettina Torres; en la C, Javier y Bernardo Meza (3° en la general); en la D, Juan B. Gill y Sergio Noguer; en la clase E, Karl Toews y Alfred Hildebrand; en Odómetro, Jacques y Sergio Balansa, y en Contemporáneo, José Livieres y Miguel Ramírez en un Mercedes Benz - SL 320.

