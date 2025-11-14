Paraguayas compiten en Mundial de Playa

La dupla guaraní, que tuvo un importante proceso de preparación, hace su estreno en el torneo mundialista enfrentando al seleccionado de Ucrania, que arriba a la competencia luego de obtener el título de campeón en la Copa de Europa de Naciones celebrada días pasados en la localidad de Heraklión, Grecia, venciendo en la final al representativo de Hungría.

La justa ecuménica se extiende hasta el domingo 16 cuando se cumplirán los compromisos finales por un lugar en el podio.

Otras dos representaciones sudamericanas participantes en la cita mundialista son las selecciones de Brasil y Perú.