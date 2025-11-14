14 nov. 2025
Paraguayas compiten en Mundial de Playa

Las paraguayas Giuliana Poletti y Michelle Valiente compiten desde hoy en el marco del campeonato mundial de voleibol de playa que se disputará en el Centro The Drive de la ciudad de Adelaida, Australia.

Noviembre 14, 2025 08:03 a. m. • 
Por Redacción D10
voley de playa_64156227.jpg

Preparadas. Michelle Valiente y Giuliana Poletti, de Paraguay.

La dupla guaraní, que tuvo un importante proceso de preparación, hace su estreno en el torneo mundialista enfrentando al seleccionado de Ucrania, que arriba a la competencia luego de obtener el título de campeón en la Copa de Europa de Naciones celebrada días pasados en la localidad de Heraklión, Grecia, venciendo en la final al representativo de Hungría.

La justa ecuménica se extiende hasta el domingo 16 cuando se cumplirán los compromisos finales por un lugar en el podio.

Otras dos representaciones sudamericanas participantes en la cita mundialista son las selecciones de Brasil y Perú.

