La Albirroja apunta al Sudamericano de salón

La Selección Paraguaya absoluta arrancó con los trabajos de preparación de cara al Campeonato Sudamericano de Fútbol de Salón a disputarse del 1 al 6 de diciembre venidero en el Municipio de Sopó, Departamento de Cundinamarca, Bogotá, Colombia.

Las labores se cumplen en el club Social Área 4 de Ciudad del Este atendiendo que la gran mayoría de los jugadores están disputando los torneos de Presidente Franco, CDE y en el ya concluido certamen de Minga Guazú.

El viaje al torneo será el 29 de noviembre. El entrenador de este nuevo desafío internacional para el fútbol de salón paraguayo, es el franqueño Andrés Pate Bogado, un campeón mundial con la Albirroja en mayores, en la C13 y C20. Los convocados por el profesor Bogado son José Ortiz, Hugo Urquiza, Víctor López, Diego Flores, Cristian Ascona, Rolando Ascona, Héctor Helman, Daniel Benítez, Hugo Acosta, Julio Rodas, Paulo Rodríguez, Alejandro Núñez y Ramón Mongelos.

El cuerpo técnico que está liderado por Andrés Pate Bogado está compuesto también por Jorge Giménez (Preparador físico), Enzo D’Ecclesiis (Fisioterapia), Dr. José Méreles (Médico), Alcides González (Logística) y Óscar Marín como preparador de arqueros.