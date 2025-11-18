18 nov. 2025
Las chicas de Santa Clara, flamantes campeonas del 2025

El equipo de hockey femenino de Santa Clara se consagró campeón del Clausura 2025 y campeón absoluto del 2025.

Noviembre 18, 2025 11:55 a. m.
WhatsApp Image 2025-11-16 at 6.00.54 PM.jpeg

Santa Clara, fantástico campeón del hockey femenino.

Foto: Gentileza.

En el partido decisivo ante Curda, Santa Clara se impuso por 2-1 en el Comité Olímpico Paraguaya y se quedó con el título.

Al minuto 1, apenas comenzado el partido, en una jugada de 3 toques la el Santa Clara se puso en ventaja 1-0 con gol de Valeria Pardo.

En un partido de ida y vuelta le tocó empatar al Curda en el minuto 56 con gol de Estrellita López y luego para cerrar el partido de la mano de Ana Samudio con solo un minuto en el reloj, Santa Clara se puso arriba nuevamente para quedarse con el título de campeón invicto de Clausura y con el título de campeón absoluto del 2025, ya que el equipo había ganado también el torneo Apertura a mediados del año.

WhatsApp Image 2025-11-16 at 6.00.53 PM.jpeg

El plantel de las campeonas la conforman: Fátima Florentín, Cecilia Roura, Lourdes Vega, Lucero López, Gianinna Zambrini, Ana Paula Samudio, Rosa Fernández, Lorena Ruiz Díaz, Martha Torres, Gianinna Méndez, Xoana Barrientos, Ornella cabeza, Valeria Pardo, Nadia Samudio, Tania Ferreira, Dulce Ayala, Ivanna Romero, Jessica Cicioli, Melanie Armoa y Yasmina Samudio.

El cuerpo técnico está liderado por el DT Pablo Zambrini. El asistente técnico es Sergio Chamorro y el preparador físico Enrique Guerrero. La jefa de equipo es Andrea Ríos.

Hóckey Curda
