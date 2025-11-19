19 nov. 2025
Ka’i es la mascota oficial de los Juegos Sudamericanos Escolares

La gran fiesta del deporte escolar sudamericano ya está en su cuenta regresiva y con el augurio de una intensa semana de mucha integración.

Noviembre 19, 2025 03:00 p. m. • 
Por Redacción D10
mascota de JSE

Chicos posan con Ka’i, la mascota oficial de los Juegos Sudamericanos Escolares.

Foto: Gentileza

La Secretaría Nacional de Deportes presentó oficialmente todos los detalles de los Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025, cita que tendrá lugar en nuestro país del 30 de noviembre al 7 de diciembre del corriente año.

El ministro de Deportes, César Ramírez; y el coordinador general, Guido Zelada, estuvieron al frente de la jornada donde se socializaron los detalles que hacen al certamen continental, así como también se presentaron la canción “Donde Nacen las Leyendas”, himno oficial de los Escolares Asu 2025, y al personaje de la cita: Ka’i.

Acompañando esta esencia de deporte escolar surge Ka’i, la mascota oficial de estos Juegos: un monito adolescente, curioso, inquieto, lleno de energía y espíritu explorador, que simboliza además la agilidad, la inteligencia, la alegría y la vitalidad de los atletas escolares cuyas edades están entre los 12 y 14 años.

Ka’i representa el juego, la amistad, la integración y el deseo de superación, convirtiéndose en el ícono que inspira, motiva y contagia entusiasmo a los miles de chicos y chicas que llegarán a Asunción para vivir esta experiencia única. Es la cara joven, deportiva y auténtica de los Juegos Sudamericanos Escolares.

Donde Nacen las Leyendas

La canción oficial de los Juegos Sudamericanos Escolares fue presentada este miércoles y será la melodía que dará emoción a la cita. “Donde nacen las leyendas”, creación del compositor, Arturo Schenone, utilizando herramientas de Inteligencia Artificial, dirá presente en la semana de emoción, competencia y compañerismo deportivo que se vivirá durante los Juegos.

Con mucha fuerza, la canción recorre los valores más importantes de los deportistas escolares: disciplina, unidad, esfuerzo y pasión, elementos motores de la canción que apuesta además al fortalecimiento de la integración continental a través del deporte, afirma la SND en una nota de prensa.

Bajo el lema “Donde nacen las leyendas”, los Juegos Sudamericanos Escolares prometen una semana de emoción, adrenalina, competencia formativa y deportiva, impulsando el desarrollo de los talentos jóvenes que representan el futuro del deporte sudamericano.

Otros Deportes Asunción Paraguay
Redacción D10
