13 nov. 2025
Otros Deportes

Sudáfrica anuncia su intención de ser candidata a los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040

El Gobierno de Sudáfrica anunció oficialmente este jueves su intención de presentar una candidatura para albergar los Juegos Olímpicos de verano de 2036 o 2040.

Noviembre 13, 2025 02:22 p. m. • 
Por Redacción D10
G5plRE3XsAAXEKs.jpg

Sudáfrica planea ser sede de los Juegos Olímpicos en 2036 o 2040.

“El Gabinete aprobó que Sudáfrica entable un diálogo continuo con el COI (Comité Olímpico Internacional) como parte de su intención de presentar una candidatura para los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040", afirmó la ministra de la Presidencia, Khumbudzo Ntshavheni, en un comunicado.

“Este diálogo continuo con el COI es una etapa preliminar y exploratoria fundamental para avanzar en la candidatura de Sudáfrica para albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2036 o 2040", enfatizó la ministra.

El Gobierno “confía en la capacidad de Sudáfrica para albergar los Juegos Olímpicos, dada la infraestructura disponible en el país”, agregó Ntshavheni, sin mencionar ninguna ciudad para albergar las Olimpiadas.

Ciudad del Cabo (suroeste), capital legislativa de Sudáfrica, ya había presentado una candidatura para organizar los Juegos Olímpicos de 2004, que finalmente se adjudicaron a Atenas en una votación celebrada en 1997.

Los próximos Juegos Olímpicos de verano, que se celebran cada cuatro años, tendrán lugar en Los Ángeles (EE.UU.) en 2028, y en Brisbane (Australia) en 2032.

Hasta la fecha, esta competición polideportiva nunca se ha desarrollado en África.

Dakar, capital de Senegal, será el próximo año la primera ciudad del continente africano en acoger los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se celebrarán del 31 de octubre al 14 de noviembre de 2026. EFE

Sudáfrica Juegos Olímpicos Otros Deportes
Redacción D10
