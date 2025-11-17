Listos para otra fiesta sudamericana

La capital deportiva de Sudamérica se prepara para brillar con todas sus luces y afianzar su reputación de organizador de megaeventos para cerrar un gran año en este rubro. Asunción ya se encuentra lista para albergar los XXIX Juegos Escolares Sudamericanos 2025, que iniciarán apenas ocho días después de la final única de la Conmebol Sudamericana en el mítico Defensores del Chaco.

“El objetivo es seguir posicionando al Paraguay como líder en organización de mega eventos internacionales, además de unir las regiones del CONSUDE a través del deporte”, mencionó el coordinador general Guido Zelada, refiriéndose a la cita que promete desde 30 de noviembre hasta el 7 de diciembre una intensa competencia entre los deportistas en formación.

En la SND y COP se congregarán más de 1.500 atletas de 12 a 14 años, provenientes de 10 países de los 12 que forman el Consejo Sudamericano del Deporte (Argentina, Bonaire, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela y Paraguay), para competir en 9 disciplinas y 12 modalidades: Ajedrez, atletismo convencional y adaptado, básquet, básquet 3x3, futsal, hándbol, judo, paranatación, tenis de mesa y vóley de playa.

“Los preparativos están en un proceso muy bueno, avanzamos bastante con respecto al tiempo desde que Paraguay tomó la posta de la organización”, añadió a Última Hora, tras ser consultado sobre los ajustes que están haciendo para el inicio de la fiesta deportiva, que el país ya había albergado con un nivel menor de infraestructura en el año 2022. La ceremonia de inauguración está prevista para el día lunes 1 de diciembre, a las 19:00, en el Arena SND.

La fiesta de apertura será en formato sudamericano: Presentación y desfile de los atletas, encendido de la antorcha, desfile de la mascota oficial, show de DJ acorde a la edad de 12 a 14 años, mientras que se bajará el telón con una presentación musical en vivo.

ILUSIONADOS. Consideran que esta competición es un paso clave para los noveles protagonistas en su proceso de crecimiento para ir saltando posteriormente a esferas más altas.

“Debemos entender que no solo es el Sudamericano Escolar, sino estos chicos son todos campeones nacionales, y vienen compitiendo durante todo el año. También tiene un enfoque educativo, formativo y de desarrollo integral”, enfatizó Zelada Díaz sobre el legado que aprisionarán los chicos tras este certamen.

“Está previsto brindar un buen desarrollo de los juegos en la parte técnica. Partimos del slogan #Dondenacenlasleyendas, ellos son las promesas del deporte regional y mucho de estos chicos saldrán por primera vez de sus hogares para representar a sus países”, remarcó.

ARROPADOS. Los visitantes y el team local, especialmente, estarán arropados por “la calidad de nuestra gente que por excelencia son superhospitalarios” para que los atletas se llevan “una experiencia de las buenas prácticas en la organización de nuestro país”.

El equipo nacional está conformado por 224 personas. “En la delegación ya están atletas, técnicos, delegados, médicos, fisios, jefe de misión y presidente de delegación. Tendremos representatividad en los 9 deportes”, sentenció.