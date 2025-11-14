Sanjo busca el pase a las finales

Deportivo San José se prepara para disputar la ronda junto a los equipos de Corinthians de Brasil, Defensor Sporting de Uruguay y Regatas Corrientes de Argentina.

La competencia arranca hoy con los juegos por la primera fecha: Corinthians vs. Regatas (17:10) y San José vs. Defensor vs. San José (20:10).

En la fecha 2, mañana: Regatas vs. Defensor Sporting (16:40) y Corinthians vs. San José (19:40).

Fecha 3, el domingo 16: Defensor Sporting vs. Corinthians (16:40) y Regatas Corrientes vs. San José (19:40).

Para el Final Four ya están clasificados los equipos de Ferro de Argentina y Olimpia Kings de Paraguay, tras sortear la otra llave de la ronda de los cuartos de final, dejando atrás a Jorge Guzmán de Ecuador y Universitario de Bolivia.

Los cuatro mejores equipos avanzarán al Final 4, en donde cruzarán el primero del Grupo 1 contra el segundo del Grupo2 y viceversa. Los partidos se jugarán en sede única.