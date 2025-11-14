14 nov. 2025
Otros Deportes

Sanjo busca el pase a las finales

Hoy en el Polideportivo del León Condou, se pone en marcha la etapa del segundo grupo por los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Básquet masculino 2025.

Noviembre 14, 2025 07:54 a. m. • 
Por Redacción D10
norteamericano ex-NBA Walter Lee Sharpe 39 años_64156221.jpg

Fichó por el Santo. El ex-NBA Walter Lee Sharpe 39 años.

Deportivo San José se prepara para disputar la ronda junto a los equipos de Corinthians de Brasil, Defensor Sporting de Uruguay y Regatas Corrientes de Argentina.

La competencia arranca hoy con los juegos por la primera fecha: Corinthians vs. Regatas (17:10) y San José vs. Defensor vs. San José (20:10).

En la fecha 2, mañana: Regatas vs. Defensor Sporting (16:40) y Corinthians vs. San José (19:40).

Fecha 3, el domingo 16: Defensor Sporting vs. Corinthians (16:40) y Regatas Corrientes vs. San José (19:40).

Para el Final Four ya están clasificados los equipos de Ferro de Argentina y Olimpia Kings de Paraguay, tras sortear la otra llave de la ronda de los cuartos de final, dejando atrás a Jorge Guzmán de Ecuador y Universitario de Bolivia.

Los cuatro mejores equipos avanzarán al Final 4, en donde cruzarán el primero del Grupo 1 contra el segundo del Grupo2 y viceversa. Los partidos se jugarán en sede única.

Otros Deportes Básquetbol
Redacción D10
