30 ago. 2025
Intermedia

Capiatá gana un partido clave y es nuevo escolta

Deportivo Capiatá venció al 12 de Junio y se ubica como escolta de Rubio Ñu en la División Intermedia.

Agosto 30, 2025 06:48 p. m.
Gzn_64iXcAAcgzo.jfif

Valioso triunfo del Deportivo Capiatá este sábado.

El Deportivo Capiatá dio un gran paso en busca del anhelado regreso a la máxima categoría del fútbol paraguayo. No era un partido más, ya que medía al 12 de Junio de Villa Hayes, que legaba como escolta del líder Rubio Ñu.

Con solitario gol de Santiago Santacruz, el conjunto de la ciudad de los mitos y leyendas triunfó por 1-0 en juego disputado en el Erico Galeano por la fecha 25 y ahora se ubica como escolta del Albiverde en la Intermedia.

En otro partido, Encarnación Fútbol Club no se dio nunca por vencido y tuvo su recompensa, pese a ir perdieron 0-3 ante Guaraní de Fram, logró dar vuelta el marcador y derrotar por 4-3 en choque de equipos sureños que se disputó en el Parque del Guairá de Villarrica.

Este domingo cierra la fecha con dos partidos: San Lorenzo vs. Resistencia y Pastoreo vs. Encarnación, ambos a las 10:00.

Primera posiciones: Rubio Ñu 50 puntos, Deportivo Capiatá 44 y 12 de Junio 42.

Capiatá 12 de Junio Intermedia
Más contenido de esta sección
iinee.jfif
Intermedia
Resistencia triunfa en Campo Grande
Dos partidos dieron cierre a la fecha 22 de la División Intermedia 2025.
Agosto 17, 2025 04:18 p. m.
Gx_2n4SWwAEUVTI.jpeg
Intermedia
12 de Junio soltó la cima del torneo
El 12 de Junio VH igualó a un gol con Pastoreo y dejó de ser uno de los punteros de la Intermedia, que ahora es exclusividad de Rubio Ñu (41), con dos unidades más.
Agosto 11, 2025 10:11 a. m.
 · 
Redacción D10
Gx3u1gJXUAA5Nmx.jpeg
Intermedia
A Rubio Ñu le costó, pero ganó
Rubio Ñu logró un triunfo clave frente al Deportivo Capiatá por 1-0 en el estadio La Arboleda y se mantiene como líder de la clasificación en la categoría Intermedia 2025.
Agosto 09, 2025 09:57 a. m.
 · 
Redacción D10
GxWXvimXAAAVzF1.jpg
Intermedia
Puntero y escolta se miden por la fecha 21
Apasionante será el inicio de la jornada 21 del torneo de la División Intermedia que pone frente a frente a uno de los líderes, Rubio Ñu (38 puntos) ante Deportivo Capiatá (37).
Agosto 08, 2025 10:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Gxq18qGWEAEkylo.jfif
Intermedia
El Demonio Bareiro se vuelve a quedar sin club
Antonio Bareiro, ex Olimpia, que venía jugando en la Intermedia, ahora se volvió a quedar sin equipo.
Agosto 06, 2025 11:38 a. m.
GxiuT5-XEAATPNM.jpeg
Intermedia
Empates cierran la fecha 20
Con dos vibrantes empates se cerró ayer la fecha 20 de la categoría Intermedia 2025.
Agosto 05, 2025 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más