Capiatá gana un partido clave y es nuevo escolta

El Deportivo Capiatá dio un gran paso en busca del anhelado regreso a la máxima categoría del fútbol paraguayo. No era un partido más, ya que medía al 12 de Junio de Villa Hayes, que legaba como escolta del líder Rubio Ñu.

Con solitario gol de Santiago Santacruz, el conjunto de la ciudad de los mitos y leyendas triunfó por 1-0 en juego disputado en el Erico Galeano por la fecha 25 y ahora se ubica como escolta del Albiverde en la Intermedia.

En otro partido, Encarnación Fútbol Club no se dio nunca por vencido y tuvo su recompensa, pese a ir perdieron 0-3 ante Guaraní de Fram, logró dar vuelta el marcador y derrotar por 4-3 en choque de equipos sureños que se disputó en el Parque del Guairá de Villarrica.

Este domingo cierra la fecha con dos partidos: San Lorenzo vs. Resistencia y Pastoreo vs. Encarnación, ambos a las 10:00.

Primera posiciones: Rubio Ñu 50 puntos, Deportivo Capiatá 44 y 12 de Junio 42.