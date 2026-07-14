14 jul 2026
Copa del Mundo

Francia vs. España: Paso a paso

Francia y España luchan por conseguir el boleto a la gran final de la Copa del Mundo.

Julio 14, 2026 02:16 p. m. • 
Por Redacción D10
FRANCIAESPANHA.png

Mundial FIFA 2026 España Francia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
Copa del Mundo
Iván Barton dirigirá la semifinal Francia-España
El árbitro salvadoreño Iván Barton ha sido designado por la FIFA para dirigir la semifinal que disputarán Francia y España, el próximo martes, en el estadio AT&T de Arlington.
Julio 13, 2026 08:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Argentina Suiza
Copa del Mundo
El Mundial toma un respiro antes de las semifinales
Cuando se conoció el programa de los cuartos de final del Mundial 2026, el aficionado futbolero imparcial soñaba con unas semifinales que enfrentasen por un lado a Francia y España y por el otro a Argentina contra Inglaterra. Dicho y hecho.
Julio 12, 2026 06:01 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-MATCH86-ARG-CPV
Copa del Mundo
Infantino, sobre el Mundial de 64 equipos: “Será examinado y debatido”
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, explicó que la posibilidad de una futura ampliación del Mundial a 64 equipos será “examinada y debatida en los comités correspondientes” tras el presente torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
Julio 12, 2026 04:18 p. m.
Inglaterra Argentina
Copa del Mundo
Inglaterra-Argentina, nunca solo un partido
Inglaterra y Argentina se verán las caras este miércoles en Atlanta en el sexto capítulo de una rivalidad histórica que mezcla deporte y política, por primera vez en el escenario de unas semifinales de un Mundial y con Leo Messi y Harry Kane recogiendo el legado de Diego Maradona y Geoff Hurst, entre otros.
Julio 12, 2026 03:35 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENG
Copa del Mundo
Haaland: “Siento que nos robaron”
Alfie Haaland, padre del delantero noruego Erling Haaland, expresó su indignación este domingo en su perfil de la red social ‘X’ por la actuación del árbitro francés Clément Turpin en el partido de cuartos de final del Mundial entre Noruega e Inglaterra y aseguró que tuvo la sensación de que les habían “robado”.
Julio 12, 2026 01:10 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENG
Copa del Mundo
Y Mick Jagger se sacó la “mufa”
Gafe, salado, mufa, meado por un elefante, azarado, yeta, jetón, tocado por la china, portador de la negra, nacido de espaldas...
Julio 12, 2026 09:07 a. m.
 · 
Redacción D10