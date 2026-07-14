Francia vs. España: Paso a paso

Cuando se conoció el programa de los cuartos de final del Mundial 2026, el aficionado futbolero imparcial soñaba con unas semifinales que enfrentasen por un lado a Francia y España y por el otro a Argentina contra Inglaterra. Dicho y hecho.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, explicó que la posibilidad de una futura ampliación del Mundial a 64 equipos será “examinada y debatida en los comités correspondientes” tras el presente torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
Inglaterra y Argentina se verán las caras este miércoles en Atlanta en el sexto capítulo de una rivalidad histórica que mezcla deporte y política, por primera vez en el escenario de unas semifinales de un Mundial y con Leo Messi y Harry Kane recogiendo el legado de Diego Maradona y Geoff Hurst, entre otros.
Alfie Haaland, padre del delantero noruego Erling Haaland, expresó su indignación este domingo en su perfil de la red social ‘X’ por la actuación del árbitro francés Clément Turpin en el partido de cuartos de final del Mundial entre Noruega e Inglaterra y aseguró que tuvo la sensación de que les habían “robado”.