29 oct. 2025
Olimpia

Bustos considera un “error” su venida a Olimpia

Fabián Bustos fue entrevistado por un canal peruano y tiró un comentario sorprendente sobre su paso en Olimpia.

Octubre 29, 2025 11:35 a. m. • 
Por Redacción D10
Fabián Bustos y un particular análisis.

El argentino Fabián Bustos dio una entrevista con L1MAX de Perú y fue consultado sobre su paso por Olimpia de nuestro país. El DT había dejado al Universitario y reconoció que se apuró en tomar una decisión de venir a Paraguay.

“Creo que fue un error. Estaba el mundo del fútbol en Perú complicado, a mí se me sanciona con un gesto. Se me sancionó muy rápido, llegó una oferta de un club que había tenido muchas copas internacionales y me dejé llevar por esa situación”, dijo Bustos en la nota.

“Obviamente, con el diario del lunes, es un error que cometí. Fui a un lugar en el que no estaban las condiciones como tenía que estar o como de donde veníamos. Son esos pasos que uno da en su carrera que lamentablemente se equivoca”, agregó.

Fabián Bustos dirigió 14 partidos en el Olimpia entre torneo local y la Copa Libertadores. Sumó 3 victorias, 8 empates y 3 derrotas. Tras su salida vino a la institución franjeada Ramón Díaz que tampoco pudo enderezar el rumbo de la institución.

