16 ago. 2025
Paraguayos en el Exterior

Brighton de Diego Gómez cede un empate en el final

El Brighton, con Diego Gómez ingresando en la complementaria, dejó escapar la victoria ante el Fulham que encontró el tanto de la paridad en el último suspiro.

Por Redacción D10
El brasileño Rodrigo Muñiz rescató un punto para el Fulham en el tiempo de descuento del debut en Premier League contra el Brighton & Hove Albion de Diego Gómez (1-1).

Un tanto de penalti anotado por Matt O’Reilly, tras un derribo claro de Sander Berge sobre Georginio Rutter, sirvió para que los ‘Seagulls’ se adelantaran y prácticamente saborearan la victoria hasta que en el minuto 97, con el tiempo cumplido, Muñiz, que había entrado en sustitución del mexicano Raúl Jiménez, salvó un punto.

El brasileño en el segundo palo recogió un lanzamiento de córner y cruzó la pelota sin que el arquero del Brighton pudiese hacer nada.

El gol de Muñiz apaga las alarmantes palabras previas del técnico de los ‘Cottagers’, Marco Silva, que avisó de que hace falta inversión en la plantilla y que estaba sorprendido de la falta de refuerzos tras la gran campaña que realizaron el año pasado y en la que no se quedaron muy lejos de meterse en Europa por primera vez en más de una década.

En los de Fabian Huerzler, Carlos Baleba, uno de los objetivos del Manchester United, fue titular. EFE

