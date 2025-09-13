Brighton cae con ausencia de Diego Gómez

El Bournemouth del español Andoni Iraola logró este sábado su tercera victoria consecutiva en la Premier League tras imponerse al Brighton por 2-1.

En el Brighton estuvo ausente el mediocampista paraguayo Diego Gómez, quien según reportes oficiales del club está enfermo, pero nada de gravedad. Aparecería sin problemas en el próximo entrenamiento.

El partido se abrió pronto gracias a un zurdazo de Alex Scott desde fuera del área en el minuto 18 que sorprendió al portero y adelantó al Bournemouth.

Al tanto, se le sumaron dos lesiones consecutivas del Brighton en apenas 25 minutos.

A pesar de los contratiempos, los visitantes empataron el partido antes del descanso tras un centro de Yankuba Minteh al segundo palo donde apareció libre de marca Kaoru Mitoma para rematar de cabeza.

Ya en la segunda mitad, en el minuto 61, el árbitro señaló penalti a favor del Bournemouth y Antoine Semenyo lo transformó devolviendo la ventaja a los ‘Cherries’, que se mantuvo hasta el final.

Con este triunfo, el Bournemouth suma su tercera victoria consecutiva en cuatro jornadas, mientras que el Brighton, tras sorprender la pasada jornada al Manchester City, se queda con cuatro puntos. EFE

