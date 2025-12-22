22 dic. 2025
Gustavo Alfaro va por el premio a mejor entrenador de América

Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, que jugará el Mundial 2026, está entre los entrenadores más votados en la tradicional encuentra del diario El País de Uruguay.

Diciembre 22, 2025 06:26 p. m. 
Por Redacción D10
Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay.

El brasileño Filipe Luís y los argentinos Gustavo Alfaro y Gustavo Costas fueron los entrenadores más votados en la tradicional encuesta ‘América le Responde a El País’ que los dejá más cerca de convertirse en el mejor del continente en sus cargo.

Este 31 de diciembre, el periódico uruguayo El País anunciará al ganador del reconocimiento anual. También ese día será proclamado al mejor futbolista como nuevo ‘Rey de América’.

Campeón con Flamengo de la Copa Libertadores y del Campeonato Brasileño, Filipe Luís buscará convertirse en el tercer entrenador consecutivo que se lleva el premio en la misma temporada en que conquistó el torneo continental de clubes más importante.

En 2023 fue premiado Fernando Diniz y en 2024 el portugués Artur Jorge, campeones de la Libertadores con Fluminense y Botafogo. Antes que ellos fue premiado el campeón mundial Lionel Scaloni.

Gustavo Costas intentará quedarse con el premio mayor en una temporada en la que conquistó la Recopa Sudamericana con Racing, fue semifinalista de la Copa Libertadores y finalista del Torneo Clausura argentino.

Alfaro buscará coronarse en un año en el que selló la clasificación al Mundial de 2026 con la selección de Paraguay, que volverá a jugar un torneo de ese tipo luego de 16 años.

El entrenador nacido en Argentina fue presentado como seleccionador de la Albirroja en agosto de 2024 y desde ese momento la dirigió en doce encuentros de eliminatorias en los que consiguió seis triunfos, cinco empates y sufrió apenas una derrota.

Desde que El País comenzó a entregar el premio en 1986, el entrenador más galardonado ha sido el argentino Carlos Bianchi, quien fue elegido como mejor del continente en cinco oportunidades.

Tres veces conquistaron el galardón José Pekerman, Marcelo Gallardo y Luiz Felipe Scolari.

Carlos Salvador Bilardo y Óscar Washington Tabárez lo obtuvieron en dos ocasiones cada uno.

Por su parte, lo consiguieron una vez Roberto Fleitas, Sebastiao Lazaroni, Luis Cubilla, Alfio Basile, Telé Santana, Francisco Maturana, Héctor Núñez, Hernán Darío Gómez, Daniel Alberto Pasarella, Luis Fernando Montoya, además de Aníbal Ruiz.

Así como Claudio Borghi, Gerardo Martino, Edgardo Bauza, Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli, Reinaldo Rueda, Tite, Abel Ferreira, Lionel Scaloni, Fernando Diniz y Artur Jorge. EFE

G8oD4p4XsAAud7L.jpg
Fútbol Internacional
El City, lanzado hacia el liderato
El Manchester City, con un doblete de Erling Haaland y con un tanto de Tijjani Rijnders, superó al West Ham (3-0) y despegó lanzado hacia el liderato provisional de la Premier League a la espera del resultado del Everton-Arsenal.
Diciembre 20, 2025 02:23 p. m.
 · 
Redacción D10
G8nxjB4WIAA3k2y.jpg
Fútbol Internacional
Wolves hila una nueva derrota en el regreso a la convocatoria de Enso González
La temporada del Wolverhampton Wanderers va camino de récord, pero negativo. Los ‘Wolves’ cayeron en casa contra el Brentford (0-2), suman once derrotas consecutivas en el regreso de Enso González que estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó.
Diciembre 20, 2025 02:17 p. m.
 · 
Redacción D10
G8n_nCYWkAACkQ9.jpg
Fútbol Internacional
Sunderland iguala en su visita al Brighton
El Sunderland, con el paraguayo Omar Alderete todo el partido, igualó sin goles en su visita al Brighton que no pudo tener en sus filas a Diego Gómez, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.
Diciembre 20, 2025 02:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Thiago Silva.jpg
Fútbol Internacional
Porto anuncia la contratación del brasileño Thiago Silva
El Porto anunció este sábado que el defensa brasileño Thiago Silva será refuerzo del Oporto desde el próximo mes de enero hasta el final de la temporada, con la opción de ampliar una temporada más.
Diciembre 20, 2025 01:44 p. m.
 · 
Redacción D10
G8ne4yNW4AAMCF9.jpg
Fútbol Internacional
El Chelsea anula a Woltemade
El Chelsea, con una remontada en la segunda mitad, sacó un punto de St James’ Park después de que el Newcastle United se pusiera 2-0 arriba con un doblete de Nick Woltemade.
Diciembre 20, 2025 12:04 p. m.
 · 
Redacción D10
International soccer friendly - Brazil vs Senegal
Fútbol Internacional
Brasil jugará amistosos con Francia y Croacia
La selección brasileña se enfrentará a Francia el 26 de marzo, en Boston, y cinco días después a Croacia, en Orlando, en sendos amistosos de preparación para el Mundial de 2026, informó este viernes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
Diciembre 19, 2025 02:39 p. m.
 · 
Redacción D10
