17 nov. 2025

Brian Ojeda

Selección Paraguaya
Brian Ojeda: “Preparados para lo que venga”
El mediocampista de la Selección Paraguaya, Braian Ojeda se siente confiado a pesar que México “será un duro rival”.
Noviembre 17, 2025 08:38 p. m.
Redacción D10