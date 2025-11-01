01 nov. 2025
Mundial Sub 17

Brasil acaba con la resistencia canadiense en los penales

Brasil accedió a las semifinales del Mundial Sub 17 tras vencer en los penaltis (5-4) a una aguerrida y rocosa Canadá, en un encuentro de cuartos de final que se decidió en es instancia tras el empate 0-0 en el tiempo reglamentario.

Noviembre 01, 2025 03:14 p. m. • 
Por Redacción D10
Brasil.jpg

Brasil sigue avanzando en el Mundial Sub 17.

Foto: Gentileza

La selección ‘canarinha’ se adueñó del balón y trató de tomar la iniciativa; sin embargo, el dominio en la posesión no se transformó en ocasiones claras de gol durante la primera parte.

Por contra, Canadá esperó su oportunidad para contragolpear y jugar en largo para su referencia ofensiva, Melisa Kekic, que se ‘pegó’ con la defensa brasileña e inquietó en más de una ocasión. En una de ellas, estuvo cerca de plantarse sola después de un balón prolongado en el minuto 27, pero la valentía de la portera Ana Morganti saliendo de su zona impidió el uno contra uno en solitario cerca del centro del campo.

El segundo tiempo fue un ejercicio de resistencia aún mayor de Canadá, que pareció aceptar el desenlace del partido desde los once metros ante una Brasil que no podía inquietar la meta de Khadijah Cissé, que aguantó todo el encuentro a pesar de dolerse en varias acciones.

Ya en la tanda de penaltis, Morganti detuvo el segundo lanzamiento canadiense, obra de Bridget Mutipula, que resultó determinante para que el conjunto sudamericano lograse el pase a las semifinales del torneo, donde se medirá al ganador del duelo asiático de cuartos entre Corea del Norte y Japón. EFE

Mundial Sub 17 Brasil Canadá Fútbol Femenino
Redacción D10
