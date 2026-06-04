03 jun. 2026
Copa Libertadores

Fechas y horarios de los octavos de la Copa Libertadores 2026

Cerro Porteño ya conoce los días y horarios de los partidos ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Junio 03, 2026 09:07 p. m.
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Cerro Porteño vs. Palmeiras será al todo o nada.

La Confederación Sudamericana de Fútbol oficializó este martes el calendario completo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, instancia en la que Cerro Porteño tendrá una dura prueba frente a Palmeiras de Brasil.

El conjunto azulgrana abrirá la serie como visitante en el Allianz Parque de São Paulo. El compromiso de ida quedó programado para el miércoles 12 de agosto, a las 19:00 (hora paraguaya).

Una semana después, el miércoles 19 de agosto, también a las 19:00, se disputará la revancha en La Nueva Olla, donde el Ciclón buscará sellar su clasificación a los cuartos de final ante su gente.

Cerro y Palmeiras vuelven a encontrarse en una edición de la Libertadores luego de haber compartido grupo en la presente temporada, en una llave que promete ser una de las más atractivas de los octavos de final. El ganador de la serie avanzará a cuartos de final y continuará su camino hacia la gran final que se disputará el 28 de noviembre en Montevideo.

Con la confirmación oficial de fechas y horarios por parte de la Conmebol, el elenco dirigido por Ariel Holan ya puede comenzar a planificar con precisión una eliminatoria que aparece como uno de los grandes desafíos del segundo semestre.

Cerro Porteño Palmeiras Copa Libertadores
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