02 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

Hugo Cuenca cambia de club en el viejo continente

El delantero paraguayo Hugo Cuenca deja el Genoa de Italia para continuar su carrera en un equipo de la segunda división del fútbol español.

Febrero 02, 2026 05:27 p. m. • 
Por Redacción D10
Hugo Cuenca.jpg

Hugo Cuenca busca continuidad para ser llamado a la Selección Paraguaya.

El mercado de pases en Europa sigue dando qué hablar, la última información que llegó la protagoniza el delantero paraguayo Hugo Cuenca (21 años) que pasará a jugar en la segunda división de España.

Cuenca deja el Genoa para jugar a préstamo en el Burgos de España, equipo que milita en la segunda división y que se ecuentra en mitad de tabla buscando ascender la máxima categoría.

El paraguayo Hugo Cuenca inició su carrera en las formativas del AC Milan, de allí fue a préstamo al Genoa y a partir de ahora jugará en el Burgos por seis meses con opción a compra.

Hugo Cuenca Genoa Burgos
Redacción D10
