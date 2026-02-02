Hugo Cuenca cambia de club en el viejo continente

El mercado de pases en Europa sigue dando qué hablar, la última información que llegó la protagoniza el delantero paraguayo Hugo Cuenca (21 años) que pasará a jugar en la segunda división de España.
Cuenca deja el Genoa para jugar a préstamo en el Burgos de España, equipo que milita en la segunda división y que se ecuentra en mitad de tabla buscando ascender la máxima categoría.
El paraguayo Hugo Cuenca inició su carrera en las formativas del AC Milan, de allí fue a préstamo al Genoa y a partir de ahora jugará en el Burgos por seis meses con opción a compra.
🚨[EXCLUSIVO] Hugo Cuenca es nuevo refuerzo del Burgos.— César Luis Merlo (@CLMerlo) February 2, 2026
*️⃣El talentoso joven paraguayo llega a préstamo hasta junio y con una opción de compra desde Genoa. #TratoHecho pic.twitter.com/fH9elPpsRO