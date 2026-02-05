05 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

Ángel Romero, a Boca por la Albirroja

El jugador Ángel Romero sostuvo que cuando recibió la propuesta de Boca Juniors no dudó por lo que significa el club y también para tener la continuidad pensando en la Selección Paraguaya.

Febrero 05, 2026 02:42 p. m. 
Por Redacción D10
Ángel Romero

Ángel Romero dejó buenas impresiones tras su debut con el Xeneize.

Foto: Gentileza - Ángel Romero

Boca Juniors se reforzó esta temporada con Ángel Romero. El delantero paraguayo confesó cuáles fueron los motivos que le hicieron ver con buenos ojos la posibilidad de pasar a un grande de Argentina.

Boca le seduce a cualquier jugador. El día que Román (Riquelme) me llamó, no dudé por ser Boca, por lo que significa Boca, pero sí, me viene muy bien poder estar en un club muy exigente, que te permite siempre estar al 100%, si no, no jugás. Todo eso me llenó por completo para poder estar ahora en Boca y pensando obviamente en la Selección”, detalló.

Ángel Romero, en contacto para Urbana Sports comentó que tuvo una charla con el seleccionador Gustavo Alfaro durante la gira asiática, la penúltima que hizo la Albirroja: “Él me decía que tenga más continuidad, porque en Corinthians no venía jugando, que tenía que jugar porque eso me podía costar un lugar, que en la Selección uno tiene que estar 100% jugando en el club. A todos les exigía lo mismo”.

“Como no tenía esa continuidad en Corinthias, terminó el contrato, apareció Boca y pretendo tener eso en Boca para poder estar en la Selección y ser parte de este año que va a ser inolvidable para los paraguayos”, aseveró.

Para el proceso clasificatorio al Mundial 2026, Ángel Romero se convirtió en un convocado habitual por Gustavo Alfaro, y jugó varios encuentros desde el banco de suplentes.

