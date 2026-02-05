Los Romero, a Cerro Porteño después del Mundial

Este jueves, Ángel Romero confesó que su deseo, así como el de su hermano Óscar Romero, es retornar a Cerro Porteño después de la Copa del Mundo 2026 que se celebrará en Norteamérica.

Dijo que en este mercado de pases no se dio por una “decisión personal, que todavía quería jugar en el exterior, pero con Óscar tenemos ese sueño de poder retornar al club. Habíamos dicho que después del Mundial nos gustaría poder retornar y poder jugar por Cerro”.

¿Los Romero quieren volver a Cerro Porteño?

🔵🔴👀



¿la hinchada los quiere de vuelta? ⚽🔥#UrbanaSports⚽️

por @tfstream_ | Lunes a Viernes | ⏰ 11:00 hs pic.twitter.com/m6unzunqcS — Urbana Sports (@urbanasportspy) February 5, 2026

En contacto para Urbana Sport, el delantero indicó que sería una forma de “agradecerle al club por todo lo que nos dio y tratar de ganar cosas importantes para el club (…) Es lo que tenemos pensado en nuestras carreras, como jugador de fútbol, retornar estando vigente”.

Ángel Romero remarcó que el objetivo es volver al club y “tener la posibilidad de poder ayudar dentro de la cancha. Es la idea que tenemos con Óscar, también si Cerro quiere, si tiene las ganas de contar con nosotros”.

“Es el sueño, es un club nuestro, de infancia, nos criamos ahí, salíamos de ahí. Es más sentimental que otra cosa. No va a haber problemas en otro sentido”, sentenció el ahora jugador de Boca Juniors.