Diego Gómez, recuperado de sus molestias musculares

El paraguayo Diego Gómez, del Brighton & Hove Albion, ya se ha recuperado de los problemas musculares que le hicieron perderse el último partido de Premier League.

Diego Gómez

Diego Gómez podrá jugar este fin de semana.

Foto: Gentileza - Brighton

El centrocampista fue duda de última hora, pero no pudo formar parte del equipo que empató a uno el pasado sábado contra el Everton.

Sin embargo, Diego Gómez ya se ha recuperado de dichas molestias físicas y podrá jugar este fin de semana con los ‘Seagulls’ en el partido del domingo contra el Crystal Palace.

“Diego Gómez está de vuelta y será una opción para el partido”, confirmó Fabian Huerzeler, técnico del Brighton, en rueda de prensa.

El impacto de Diego Gómez está siendo fundamental para la buena dinámica del Brighton esta temporada. El paraguayo ha aportado tres goles en Premier, igualando su campaña más goleadora en el Inter de Miami y en Libertad, además de sumar cinco tantos en la Copa de la Liga, donde hizo un póker de goles.

El paraguayo apunta a ser un jugador también muy importante en el desempeño de Paraguay en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

