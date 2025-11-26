26 nov. 2025
Cerro Porteño

Blas Riveros recibe alta médica

Blas Riveros, defensor de Cerro Porteño, recibió este miércoles el alta médica y apunta al juego contra Tembetary.

Noviembre 26, 2025 06:51 p. m.
Blas Riveros

Blas Riveros, de buen rendimiento desde su llegada a Barrio Obrero.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Blas Riveros, defensor de Cerro Porteño, confirmó este miércoles que recibió el alta médica, tras estar internado varios días por fiebre y cefalea, más cuadro de sinutitis, según el comunicado de la entidad de Barrio Obrero.

“Feliz porque me acaban de dar el alta. Muchas gracias al equipo médico, al club, a mi familia y a todos ustedes por sus mensajes de apoyo”, publicó en su cuenta oficial de Instagram.

El lateral de 27 años de edad retomará los entrenamientos del club azulgrana en los próximos días para estar presente frente al Atlético Tembetary, por la fecha 22 del Torneo Clausura 2025, que se disputará el domingo en el estadio Defensores del Chaco (18:00).

Una victoria del conjunto de Barrio Obrero dará el título de la competencia al equipo de Jorge Bava , en el que Riveros se convirtió en una pieza fundamental. En lo que va del certamen, el ex Olimpia disputó los 21 juegos, marcó un gol y repartió siete asistencias.

Cerro Porteño Blas Riveros Tembetary
