Facilidades para el hincha de Cerro

El presidente de Tembetary, Carlos González, conversó este miércoles con Radio Monumental y comentó algunos detalles de lo que tiene que ver con el operativo de venta de entradas para el duelo frente a Cerro Porteño que será el domingo a las 18.00 en el estadio Defensores del Chaco.

El directivo contó que aún no arrancó la venta porque estaba pendiente definir una cuestión de seguridad. Tras la reunión realizada este miércoles y luego de escuchar la sugerencia de la policía, quedó definida la distribución de los sectores. “El público local irá a preferencia A y el resto sería para Cerro”, dijo González en la 1080 AM al tiempo de mencionar que serán unas 33.000 boletas las que saldrán ala venta.

Según el mandamás, se están ajustando todos los detalles y los hinchas podrán adquirir sus boletas vía online, como también comprar de forma física en Cerro Porteño.

“Esperemos que sea un espectáculo, que la gente vaya, que esté tranquila que la policía va a hacer su trabajo. Que todo salga bien, que los muchachos aprovechen para mostrarse, sea un lindo encuentro y cerrar de la mejor manera”, expresó González en Fútbol a lo Grande.

Por su parte, Luis Fernando Escobar, afirmó que están teniendo una semana de trabajo especial atendiendo a la importancia del lance en la definición del torneo. “Vamos a tener que estar a la altura”, tiró.