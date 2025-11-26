Cerro Porteño: Entradas para el socio y para todo público

Cerro Porteño tiene la chance de gritar campeón este domingo ante el Atlético Tembetary y desde esta siesta el club puso a disposición, de manera exclusiva, las entradas para sus socios vitalicios y al día.
📋 Comunicado Oficial. pic.twitter.com/yl9s9qTfVK— Socias/os Cerro Porteño (@SociosCCP) November 26, 2025
La entidad dejó tres números telefónicos para que el socio se comunique con los encargados correspondientes y así asegurar su lugar en el duelo por el título. Y poco después, la institución también habilitó la venta de las boletas para el público en general. Cerro Porteño visitará el ueno Defensores del Chaco para el choque con Atlético Tembetary, a las 18:00.
Precios
Gradería: Gs. 30.000
Platea Gs. 61.500
Preferencia B - D - E: Gs. 121.500
Preferencia C: Gs. 151.500
VIP Albirroja: Gs. 201.500.
✅ 𝙋𝙪𝙚𝙗𝙡𝙤 𝘼𝙯𝙪𝙡𝙜𝙧𝙖𝙣𝙖, informamos que está disponible la venta de entradas para el público en general.— Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) November 26, 2025
⚠️ Los 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 dispondrán de la 𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐀 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝟏𝟒𝐡 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐢𝐞́𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐬 𝟐𝟔/𝟏𝟏 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝟏𝟔𝐡 𝐝𝐞𝐥… pic.twitter.com/GHSzoFAFnY