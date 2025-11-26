Cerro Porteño: Entradas para el socio y para todo público

Cerro Porteño tiene la chance de gritar campeón este domingo ante el Atlético Tembetary y desde esta siesta el club puso a disposición, de manera exclusiva, las entradas para sus socios vitalicios y al día.

La entidad dejó tres números telefónicos para que el socio se comunique con los encargados correspondientes y así asegurar su lugar en el duelo por el título. Y poco después, la institución también habilitó la venta de las boletas para el público en general. Cerro Porteño visitará el ueno Defensores del Chaco para el choque con Atlético Tembetary, a las 18:00.

Precios

Gradería: Gs. 30.000

Platea Gs. 61.500

Preferencia B - D - E: Gs. 121.500

Preferencia C: Gs. 151.500

VIP Albirroja: Gs. 201.500.