26 nov. 2025
Cerro Porteño

Cerro Porteño: Entradas para el socio y para todo público

Cerro Porteño puso a disposición de sus socios las entradas para el duelo contra el Atlético Tembetary durante esta siesta y poco después también habilitó la venta para todo público.

Noviembre 26, 2025 02:57 p. m. • 
Por Redacción D10
Hinchada Cerro Porteño

La hinchada azulgrana quiere estar presente en el ueno Defensores del Chaco.

Foto: Gentileza - @cerroespueblo

Cerro Porteño tiene la chance de gritar campeón este domingo ante el Atlético Tembetary y desde esta siesta el club puso a disposición, de manera exclusiva, las entradas para sus socios vitalicios y al día.

La entidad dejó tres números telefónicos para que el socio se comunique con los encargados correspondientes y así asegurar su lugar en el duelo por el título. Y poco después, la institución también habilitó la venta de las boletas para el público en general. Cerro Porteño visitará el ueno Defensores del Chaco para el choque con Atlético Tembetary, a las 18:00.

Precios

Gradería: Gs. 30.000
Platea Gs. 61.500
Preferencia B - D - E: Gs. 121.500
Preferencia C: Gs. 151.500
VIP Albirroja: Gs. 201.500.

Cerro Porteño
Redacción D10
