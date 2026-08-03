Trinidense golea y pasa a liderar el Clausura

Sportivo Trinidense se impuso con autoridad a Sportivo San Lorenzo, como local por 3-0, para pegar el salto en la clasificación del Clausura con puntaje ideal, en tres fechas de disputa en la competencia.

El Triqui sigue pegando saltos evolutivos, con un juego que se va consolidando bajo la conducción de José Arrúa, que volvió a plasmar una idea clara de juego, para tomar el control ya desde la primera parte del juego.

Clementino González, que colaboró un tanto, también funcionó como eje ofensivo, ya que con movimientos precisos fue referente para la descarga colectiva de Trinidense, que se movió en bloque, manejando los hilos de la estructura Luis de la Cruz, que con su experiencia fue el líder el Auriazul.

En las variantes, Trinidense supo encontrar la fórmula para liquidar el expediente, ya que la frescura hizo a que pueda seguir plasmando la dinámica del control, sumando efectividad con Luis Abreu, que sumó por partida doble, prolongando su romance con la red.

El conjunto del Barrio Trinidad va tomando protagonismo, respaldado por una conducción que demuestra sapiencia, y con un plantel que ofrece alternativas, a su vez el Rayadito no encuentra solución a un semestre que se complica al no encontrar sumar puntos.