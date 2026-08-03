03 ago 2026
Torneo Clausura

Trinidense golea y pasa a liderar el Clausura

El Auriazul se impuso a San Lorenzo por 3-0 con doblete del Pastorcito Luis Abreu.

Agosto 3, 2026 06:10 p. m. • 
Por Redacción D10
luis abreu trinidense

Luis Abreu, goleador de Trinidense.

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Sportivo Trinidense se impuso con autoridad a Sportivo San Lorenzo, como local por 3-0, para pegar el salto en la clasificación del Clausura con puntaje ideal, en tres fechas de disputa en la competencia.

El Triqui sigue pegando saltos evolutivos, con un juego que se va consolidando bajo la conducción de José Arrúa, que volvió a plasmar una idea clara de juego, para tomar el control ya desde la primera parte del juego.

Clementino González, que colaboró un tanto, también funcionó como eje ofensivo, ya que con movimientos precisos fue referente para la descarga colectiva de Trinidense, que se movió en bloque, manejando los hilos de la estructura Luis de la Cruz, que con su experiencia fue el líder el Auriazul.

En las variantes, Trinidense supo encontrar la fórmula para liquidar el expediente, ya que la frescura hizo a que pueda seguir plasmando la dinámica del control, sumando efectividad con Luis Abreu, que sumó por partida doble, prolongando su romance con la red.

El conjunto del Barrio Trinidad va tomando protagonismo, respaldado por una conducción que demuestra sapiencia, y con un plantel que ofrece alternativas, a su vez el Rayadito no encuentra solución a un semestre que se complica al no encontrar sumar puntos.

Torneo Clausura Sportivo Trinidense Sportivo San Lorenzo
Redacción D10
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