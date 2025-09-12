Benítez y Maciel, bajas ante Olimpia

Para este cotejo, el entrenador Pedro Sarabia no podrá contar con Alejandro Maciel y Hugo Adrián Benítez, ambos futbolistas se encuentran a préstamo por parte de la institución franjeada y por cláusula de contrato no podrán jugar. De los dos, Benítez es el de mayor regularidad y clave en el sistema de juego en el Trico y en su reemplazo podría ingresar Ignacio Bailone, mientras que en el caso de Ale Maciel, el mismo venía alternando el puesto.

Cabe mencionar que han pasado 1 año, 4 meses, y 20 días, un total de 509 días de la última victoria del Franjeado sobre los tricolores. Fue el 21/04/2024 en la fecha 14 del Apertura 2024, de ahí más se jugaron 6 partidos entre sí.

