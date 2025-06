Benfica quiere que Otamendi siga otro año

Costa comentó que el deseo de la entidad lisboeta es que Otamendi siga “al menos un año más” y confió en que las negociaciones entabladas con el agente del jugador puedan llegar a buen puerto.

Otamendi, de 37 años, llegó al Benfica en septiembre de 2020 y, en cinco temporadas, se ha convertido en uno de los pilares de las 'Águilas’ y capitán del conjunto encarnado.

Rui Costa, además, habló del interés del Real Madrid por el español Álvaro Carreras.

“Ha habido acercamientos por el jugador, pero aún no hemos llegado a un acuerdo con el Real Madrid. Él está jugando el Mundial de Clubes con nosotros y, por ahora, es jugador del Benfica”, declaró Costa a los periodistas en Tampa (Estados Unidos) con motivo de la participación del club lisboeta en la competición organizada por la FIFA en Estados Unidos.

Según el directivo del Benfica, la propuesta de la entidad madridista por Carreras, quien tiene contrato con la entidad lusa hasta junio de 2029 y una cláusula de rescisión de unos 50 millones de euros, no colma las expectativas: “Hubo ofertas que no nos gustaron. Hasta ahora no ha llegado ninguna que nos guste”.

“Veremos qué pasa con el mercado más adelante, no solo con Álvaro, con todo el mercado, pero ahora mismo está centrado en jugar el Mundial con nosotros, y eso es lo que va a hacer”, añadió Costa, quien inauguró la Academia del Benfica en Tampa, situada en el estado de Florida.

Carreras, de 22 años y natural de Ferrol (A Coruña), jugó en el Granada en la temporada 2023-24 y esa misma campaña fichó por el Benfica, con el que ha disputado hasta ahora 116 partidos, con cinco goles y 17 asistencias.

En su opinión, la atención de su plantilla está ahora en hacer un buen papel en el Mundial de Clubes, donde va a jugar en la fase de grupos con Boca Júniors, Bayern Múnich y Auckland City : “Con esta ambición hemos venido a Estados Unidos, a hacer un gran torneo. Por eso, en cuanto al mercado, en este momento está parado y no hay movimiento, ni de jugadores que puedan salir, ni de los que puedan entrar”.

“Para nosotros es un gran orgullo. El Benfica está aquí por méritos propios, por lo que ha logrado en el ámbito europeo, y por eso tenemos que disfrutar de este momento con la responsabilidad de jugar con una camiseta que nos exige darlo todo siempre, y eso es lo que les pido a los jugadores al final de una temporada agotadora (...) La atención esté completamente centrada en el Mundial de Clubes”, añadió.

Costa confesó que al Benfica le gustaría recuperar al delantero portugués Joao Félix, al que el Chelsea ha dejado fuera del Mundial de Clubes después de haber terminado su cesión al Milán.

“Si pudiéramos recuperar jugadores de nuestra cantera, con la calidad para jugar en el Benfica, con el talento de un jugador como Joao, a todos nos gustaría”, reconoció sobre el futbolista que militó en el club lisboeta hasta la temporada 2019/20, cuando fichó por el Atlético de Madrid por unos 125 millones de euros.

No obstante, reconoció que es difícil porque Joao Félix tiene contrato en vigor y su ficha es muy elevada. “A menudo, cuando empezamos a hablar de estos traspasos y no se concretan, la gran mayoría de las veces se debe a que las cantidades, tanto en fichajes como en salarios, son muy altas. No puedo decir mucho más, porque no hay ninguna aproximación que me haga creer que sea posible”.